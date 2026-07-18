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‘Bir alana bir bedava’ diyerek vatandaşı aldatıyorlar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ceza yolda
‘Bir alana bir bedava’ diyerek vatandaşı aldatıyorlar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ceza yolda
Perakende sektörünün 'bir alana, bir bedava' kampanyaları aldatmacaya döndü. Vatandaşların şikâyeti üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Sözde kampanyalarla vatandaşı aldatan işletmelere ceza kesilecek.
Giriş Tarihi: 18.07.2026 09:33
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 09:43