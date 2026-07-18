‘Bir alana bir bedava’ diyerek vatandaşı aldatıyorlar! Ticaret Bakanlığı harekete geçti, ceza yolda

Başka bir örnekte normal markette 124.90 TL olan ürünün kampanyalı markette 299 TL'ye satıldığı görüldü. Yani yine kampanyasız marketten iki adet alındığında fiyat 250 TL'ye geliyor. Bir başka üründe ise kampanyasız markette 229 TL'den satılan ürünün kampanyalı markette 399 TL'ye satıldığı gözlendi.

Öte yandan etiket fiyatları baz alınan kampanyasız marketin yemek kartı geçen bir market olduğu düşünüldüğünde, vatandaş yemek kartı ile bu deterjanları daha kârlı bir alışverişle de alabiliyor.