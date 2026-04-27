Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Bitcoin, Orta Doğu'daki gerilimin azalacağı beklentisiyle 12 haftanın en yüksek seviyesine çıkarak 79.500 dolar sınırına yaklaştı. Jeopolitik risklerin hafiflemesi ve artan kurumsal talep, kripto piyasasında yükselişi destekliyor. Ancak 80 bin dolar seviyesi, yatırımcılar için kritik bir direnç noktası olmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.04.2026 08:36
Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Kripto para piyasaları, Orta Doğu'da gerilimin düşebileceğine yönelik beklentilerle haftaya hareketli bir başlangıç yaptı.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Lider kripto varlık Bitcoin, Hürmüz Boğazı krizinin diplomatik yollarla çözülebileceğine dair haberlerin etkisiyle 79.488 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bu seviye, 31 Ocak'tan bu yana kaydedilen en yüksek nokta oldu.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmak ve çatışmaları sonlandırmak amacıyla ABD'ye Pakistan üzerinden yeni bir diplomatik teklif sunduğu öne sürüldü.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Gelen bilgilere göre Tahran yönetimi, nükleer müzakereleri erteleyip ticaret yollarının açılmasına öncelik vermeyi planlıyor. Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, Bitcoin de yaklaşık %1,6 değer kazandı.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Asya piyasaları da söz konusu iyimserlikten destek bularak haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı. Bölgedeki tansiyonun düşmesi, petrol fiyatlarındaki oynaklığı sınırlarken Bitcoin kısa süreliğine 80 bin dolar sınırına yaklaştı. Gün içinde ise 79.100 dolar civarında dengelendi.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Uzmanlara göre 80 bin dolar seviyesi kritik bir eşik olmaya devam ediyor. Bu bölge, birçok yatırımcı için maliyet seviyesine denk geldiğinden satış baskısı oluşturabilir.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Öte yandan Bitcoin'in Nisan ayında yaklaşık %16 değer kazanması, son dönemin en güçlü aylık performanslarından biri olarak öne çıkıyor.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Piyasadaki yükselişi yalnızca jeopolitik gelişmeler değil, artan kurumsal ilgi de destekliyor. Özellikle büyük şirketlerin Bitcoin alımlarını hızlandırması dikkat çekiyor.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerine yönelik talep de artarken, Nisan ayında net girişler 2,5 milyar dolara yaklaşarak önceki aya kıyasla güçlü bir toparlanma sergiledi.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Kripto piyasasının ikinci büyük varlığı Ether de benzer şekilde yükseliş kaydederken, analistler bu hareketin arkasında kısa pozisyonların kapanması ve kurumsal talebin güçlenmesini gösteriyor.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Bitcoin bu süreçte yalnızca bir yatırım aracı değil, aynı zamanda küresel risk algısının önemli bir göstergesi olarak da öne çıkıyor.

Bitcoin 12 haftanın zirvesinde! İran gerginliğinin azalması kripto piyasasını nasıl etkiliyor?

Nisan ayındaki güçlü performans, Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş trendini yeniden tesis etme çabasını destekliyor. Hürmüz Boğazı'nda kalıcı bir çözüm sağlanması halinde, piyasalardaki baskının daha da azalabileceği düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde aylık kapanış seviyeleri, kripto piyasasının yönü açısından belirleyici olacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
