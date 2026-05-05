Bitcoin 80 bin doları aştı: 85 bin dolar hedefi gündemde mi?

Bitcoin, üç aylık yatay seyrin ardından 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş sinyali verdi ancak jeopolitik risklerle dalgalı görünümünü koruyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim fiyat üzerinde baskı yaratırken, analistler 79 bin doların korunması halinde 85 bin doların hedeflenebileceğini belirtiyor. Olası geri çekilmelerde ise 75 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.05.2026 09:09
Kripto piyasasının lider varlığı Bitcoin, yaklaşık üç aylık yatay hareketin ardından yeniden yükseliş sinyalleri veriyor.

Dün 80.500 dolar seviyesini aşarak son üç ayın zirvesini test eden fiyat, kalıcılık sağlayamayarak satış baskısıyla 78.800 dolara kadar geri çekildi. Bugün ise yeniden toparlanma çabasıyla 81.000 dolar bandında işlem görüyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ FİYATI BASKILADI

Yükselişin sınırlı kalmasında Orta Doğu'daki gelişmeler etkili oldu. Hürmüz Boğazı'nda bir ABD savaş gemisinin hedef alındığı iddiaları piyasalarda risk iştahını düşürdü.

Bu gelişme, Bitcoin'in 80.500 dolar üzerindeki seyrinin kısa sürmesine neden oldu.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE KRİTİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Grafikler, daha önce direnç olan 75.000 dolar seviyesinin artık güçlü bir destek haline geldiğine işaret ediyor.

Fiyatın 80.000 dolar çevresinde tutunma çabası, aşağı yönlü baskının zayıfladığı şeklinde yorumlanıyor.

85 BİN DOLAR DİRENCİ İZLENİYOR

Analistler, 79.000 dolar seviyesinin korunması halinde kısa vadede 85.000 doların önemli bir hedef olabileceğini belirtiyor.

Bu seviyenin aşılması durumunda 86.000–88.000 dolar aralığı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkarken, 92.000–94.000 dolar bandı daha güçlü bir direnç alanı olarak görülüyor.

AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER SÜRÜYOR

Öte yandan, olası geri çekilmelerde 75.000 dolar seviyesi kritik destek olarak takip ediliyor.

Bu seviyenin altına inilmesi halinde yükseliş beklentisinin zayıflayabileceği ifade ediliyor.

Analistler, önümüzdeki 24–48 saatte fiyatın yönünün bu kritik eşiklere göre netleşeceğini vurguluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HÜRMÜZ BOĞAZI #BİTCOİN #ETHEREUM #KRİPTO PARA #KRİPTO PARA PİYASASI