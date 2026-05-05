Bitcoin 80 bin doları aştı: 85 bin dolar hedefi gündemde mi?
Bitcoin, üç aylık yatay seyrin ardından 80 bin doların üzerine çıkarak yeniden yükseliş sinyali verdi ancak jeopolitik risklerle dalgalı görünümünü koruyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim fiyat üzerinde baskı yaratırken, analistler 79 bin doların korunması halinde 85 bin doların hedeflenebileceğini belirtiyor. Olası geri çekilmelerde ise 75 bin dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.05.2026 09:09