Bitcoin 82 bin doları aştı! Yükseliş sürecek mi?

Bitcoin son dönemde güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayarak 82 bin dolar eşiğini geçerek ve son ayların en yüksek seviyelerini test etti. Bu hareketin arkasında özellikle kurumsal yatırımcıların artan ilgisi ve ETF fonlarına yönelik yoğun talep önemli rol oynuyor. Uzmanlara göre kritik direnç seviyelerinin kırılması durumunda fiyatın 85 bin dolar bandına doğru ilerlemesi mümkün görünüyor. 60 bin dolar seviyelerinden başlayan toparlanma sürecini sürdüren Bitcoin, gün içinde 81 bin 698 dolara kadar yükseldi ve şu sıralarda 81 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Bu yükseliş, piyasada yeni bir ralli dalgasının başlayıp başlamadığı sorusunu gündeme taşıdı. SON AYLARIN EN YÜKSEK SEVİYELERİ GÜNDEMDE Bu hareketle birlikte Bitcoin, ocak ayı sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Piyasa katılımcıları, mevcut yükselişin geçici bir sıkışma mı yoksa daha kalıcı bir trendin başlangıcı mı olduğunu dikkatle izliyor. Her ne kadar veriler yükselişi desteklese de hızlı fiyat artışı bazı büyük yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendiriyor. KURUMSAL GİRİŞLER BELİRLEYİCİ OLUYOR Piyasadaki hareketliliğin önemli bir kısmı kurumsal sermaye kaynaklı. ABD'deki spot ETF'lere 4 Mayıs tarihinde 532,2 milyon dolarlık net giriş gerçekleşmesi, bu ilginin somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. PİYASA DİNAMİKLERİ YÜKSELİŞİ HIZLANDIRIYOR Sadece kurumsal alımlar değil, piyasa içi mekanikler de fiyat artışını destekliyor. Özellikle açığa satış pozisyonlarının kapanmaya zorlanması (short squeeze), yükselişi hızlandıran unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca küresel hisse senedi piyasalarındaki toparlanma da yatırımcıların risk iştahını artırarak kripto varlıklara yönelimi güçlendiriyor. TOKENİZASYON YENİ BİR HİKÂYE SUNUYOR Dijital varlıkların tokenizasyonu da piyasaya yeni bir büyüme anlatısı kazandırıyor. Bu alandaki gelişmeler, sektörde faaliyet gösteren şirketlere yönelik algıyı olumlu etkilerken, yatırımcılara daha sürdürülebilir bir değer önerisi sunuyor. Uzmanlar, Bitcoin'deki yükselişin yalnızca fiyat odaklı değil, aynı zamanda teknolojik ilerlemelerle de desteklendiğini vurguluyor. KRİTİK SEVİYELER YAKINDAN İZLENİYOR Teknik açıdan bakıldığında Bitcoin, uzun süredir takip edilen önemli bir direnç bölgesine oldukça yakın. Analistlere göre 82 bin 500 dolar üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar, yükseliş trendini daha da güçlendirebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 81 bin 917, 83 bin 437 ve 84 bin 410 dolar seviyeleri kritik direnç noktaları olarak öne çıkıyor. 85 BİN DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇ KAZANIYOR Bu seviyelerin aşılması halinde 85 bin dolar hedefi daha güçlü bir senaryo haline gelebilir. Tahmin platformlarının verileri de mayıs ayı için bu beklentinin giderek yaygınlaştığını gösteriyor. Eski dirençlerin destek seviyesine dönüşmesi ise piyasanın genel olarak yıl bazında pozitif bir eğilim içinde olduğunu ortaya koyuyor.