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Booking davası Türkiye'ye uzandı! Tazminat dudak uçuklattı, oda fiyatlarına indirim olarak yansıyacak
Booking davası Türkiye'ye uzandı! Tazminat dudak uçuklattı, oda fiyatlarına indirim olarak yansıyacak
Avrupa genelinde 15 binden fazla otelin katıldığı Booking'e karşı toplu tazminat girişimine Türkiye'deki oteller de dahil olabilecek. 2004-2025 döneminde platformda kayıtlı 21 bini aşkın Türk tesisinin tamamının katılması halinde tazminatın dudak uçuklatan seviyelere çıkacağı hesaplanıyor. Dava kazanılırsa, düşen komisyon oranları oda fiyatlarına indirim olarak yansıyacak.
Giriş Tarihi: 21.08.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 08:57