Booking davası Türkiye’ye uzandı! Tazminat dudak uçuklattı, oda fiyatlarına indirim olarak yansıyacak

OTELLER MİSİLLEMEDEN ENDİŞELİ

Türkiye'de bazı oteller "Booking ile karşı karşıya gelirsek yaptırım uygulanır mı?" endişesi taşıyor. Bunu çok iyi anladıklarını belirten Armin Zerunyan, "Avrupa'daki 15 binden fazla otel Booking ile ticari ilişkisini sürdürürken davaya katıldı ve herhangi bir sistem kapatılması ya da iş hacmi kaybı yaşanmadı. Toplu dava yapısı nedeniyle Türkiye'deki katılımcı oteller de davanın son aşamasına kadar anonim kalabilecek. Ancak tazminat hesaplaması yapılacaksa, otellerin dijital ortamda komisyon faturalarını ibraz etmesi gerekecek" şeklinde konuştu.