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Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com başta olmak üzere, dünya genelinde devasa operasyon ağlarına sahip seyahat ve rezervasyon platformlarına yönelik kapsamlı düzenleme yapılacak. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ücreti 5 milyon TL olurken belge 2 yıl geçerli olacak. İşte detaylar…

BURCU ŞEN
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:50
Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan 10 maddelik Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yeni düzenleme Booking.com, Airbnb ve benzeri yabancı merkezli dijital konaklama ve rezervasyon platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini yasal çerçeveye oturtmayı, tüketicileri korumayı amaçlıyor.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

İŞTE 3 KRİTİK MADDE

İZİN BELGESİ ŞARTI: Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ilk ücreti 5 milyon TL. Bu belge 2 yıl geçerli olacak.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...


TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU: Platformlar, Türkiye'de tebligatları almak ve başvuruları yanıtlamak üzere en az bir yetkili temsilci belirleyecek.

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Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

KOMİSYONA YÜZDE 17 SINIRI: Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden alacağı tutar, KDV hariç tutar üzerinden hesaplanmak kaydıyla yüzde 17'yi geçemeyecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7.5 oranında turizm payı ödeyecek.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kanun teklifiyle yabancı dijital konaklama platformlarının yükümlülükleri de belirleniyor. Buna göre, yabancı dijital konaklama platformları izin belgesi kapsamı dışında faaliyette bulunamayacak, başka ürünlerin satış ve pazarlamasını gerçekleştiremeyecek. İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı elektronik ticaret ortamı üzerinden gerçekleştirmek zorunda olacak.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

İzin belgesine esas bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikleri 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirecek. Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgeleri 15 gün içinde göndermeleri gerekecek. Talep edilmesi ve talebin uygun görülmesi halinde Bakanlıkça 15 gün ek süre verilecek.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

Konaklama işletmeleri ve turizm amaçlı kiralanan konutların elektronik ticareti ve tanıtımında belge numaralarını Bakanlıkça belirlenen usule uygun şekilde doğrulayarak faaliyetlerinde bu belge numaralarına yer vermek zorunda olacak, herhangi bir hizmet verilmediği veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği hallerde faaliyete konu hizmeti verenden bedel alamayacak.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesnel ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle faaliyete konu hizmeti vereni sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüremeyecek, hizmeti kısıtlayamayacak, askıya alamayacak veya sonlandıramayacak.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

Faaliyete konu hizmeti verenlerin ticari ilişkilerini, alternatif kanallardan aynı ya da farklı fiyattan mal veya hizmet sunmasını ya da reklam yapmasını kısıtlayamayacak, kendisinden veya herhangi bir kişiden mal veya hizmet teminine satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, faaliyete konu hizmeti verenleri kampanyalı hizmet satışına zorlayamayacak. Bunlara imkan sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer veremeyecek.

Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...

Yabancı dijital konaklama platformları tarafından hizmete konu satış bedeli üzerinden alınacak tutar her ne ad altında olursa olsun yüzde 17'yi geçemeyecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının hizmete konu satış bedeli üzerinden aldıkları tutar, katma değer vergisi hariç tutar üzerinden hesaplanacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE