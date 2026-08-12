Booking ve Airbnb’e şartlı vize! Tüm kurallar sil baştan: İşte 3 kritik madde...
Türkiye'de 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking.com başta olmak üzere, dünya genelinde devasa operasyon ağlarına sahip seyahat ve rezervasyon platformlarına yönelik kapsamlı düzenleme yapılacak. Yabancı dijital konaklama platformları Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ücreti 5 milyon TL olurken belge 2 yıl geçerli olacak. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:50