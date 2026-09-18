Borsayı manipüle eden fonlara devlet neşteri! Zararın neresinden dönersen kârdır
Borsada piyasayı istedikleri gibi manipüle eden fonlara karşı operasyon başlatıldı. Kritik operasyonlar birçok kişi gözaltına alınırken 7 portföy yönetim şirketinin fonlarının da alım ve satımı durduruldu. SABAH Gazetesi ayarı Dilek Güngör yapılan operasyonlara yönelik bugünkü köşesinden önemli bilgiler verdi. Güngör yazısında; "Sert' ve acılı sayılabilecek tedbirler, yakın vadede daha şeffaf ve yatırım yapılabilir bir sermaye piyasası oluşmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 18.09.2026 07:08
Güncelleme Tarihi: 18.09.2026 07:11