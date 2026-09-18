Borsayı manipüle eden fonlara devlet neşteri! Zararın neresinden dönersen kârdır

Hatta geçen yılın sonunda dönemin SPK yönetimi bu konuda adımlar atılabileceğine yönelik mesajlar vermişti. Ancak ondan sonra gerekli adımlar tam olarak atılmadı. O arada da fonların elindeki hisse senedi oranları tehlikeli seviyelere çıktı. Fona yeni para girişi oldukça sistem işledi. Fon yönetimleri hisse almaya devam etti. Bu düşük hacimli hisselerin fiyatı yükseldikçe fonların birim değerleri de arttı. Bu da yüksek getiri isteyen yatırımcıların sayısını yükseltti.



