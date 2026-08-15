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Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin'de dikkat çeken tablo
Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin'de dikkat çeken tablo
Jeopolitik risklerin yumuşaması ve Fed faiz kararına ilişkin ABD'den gelen olumlu sinyaller ile piyasalar bu haftayı pozitif bir hava ile tamamladı. Ons altın son gün yaşadığı düşüşe rağmen 4.300 doların üzerinde tutunmayı başardı, gram altın ise 7.000 TL eşiğine yakın bir konumda seyrini sonlandırdı. Faiz iyimserliğine rağmen sadece bir yatırım haftayı zararla kapattı. İşte piyasalarda bu hafta...
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 09:47