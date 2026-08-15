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Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin'de dikkat çeken tablo

Jeopolitik risklerin yumuşaması ve Fed faiz kararına ilişkin ABD'den gelen olumlu sinyaller ile piyasalar bu haftayı pozitif bir hava ile tamamladı. Ons altın son gün yaşadığı düşüşe rağmen 4.300 doların üzerinde tutunmayı başardı, gram altın ise 7.000 TL eşiğine yakın bir konumda seyrini sonlandırdı. Faiz iyimserliğine rağmen sadece bir yatırım haftayı zararla kapattı. İşte piyasalarda bu hafta...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.08.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 09:47
Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

ABD-İran gerilimi ve Fed faiz beklentileriyle çalkalanan piyasalar, tarım dışı istihdam başta olmak üzere ABD'den gelen kritik veriler ve Orta Doğu'da yaşanan iyimser hava ile bu haftayı yükseliş ile tamamladı. Altın son iki ayın en yüksek seviyelerine yükselirken, BİST100 ise 14.000 puanın üzerine çıktı. Döviz kurları yatay seyrini sürdürdü, ancak faiz iyimserliğine rağmen kripto paralar düşüşe geçti. İşte piyasalarda bu hafta...

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

ALTIN SON İKİ AYIN ZİRVESİNDE

ABD ekonomisine ilişkin iyimser veriler ve Ortadoğu'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla altın fiyatları bu hafta son iki ayın zirvesine çıktı. 4450 dolara kadar yükselen ons altını, haftanın son işlem gününde Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler baskıladı.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

Kâr satışları nedeniyle düşüşe geçen ons altın buna rağmen kritik seviyelerin üzerinde kalmayı başardı. Değerli metal haftayı yüzde 1 civarında 4.376 dolar seviyesinde tamamladı.

Ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 7.45'lik bir kar ile sonlandırmıştı.

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Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile yurt içinde 7.000 TL'ye doğru ivme kazanan gram altın, Hürmüz baskıyla haftanın son işlem günü düşüşe geçse de kapanışa doğru toparladı. Cuma gününü yarım puana yakın yükseliş ile tamamlayan gram altın, haftayı ise yüzde 1,40'lık artış ile 6 bin 757 TL'den sonlandırdı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 yükselişle 44 bin 87 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,22 artarak 11 bin 69 liraya çıktı. Çeyrek altının geçen hafta sonundaki satış fiyatı 10 bin 103 lira olarak kaydedilmişti.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN KAÇ TL?

Kapalıçarşı piyasasında 6.824 TL'ye kadar yükselen gram altın, haftayı spot piyasanın altında sonlandırdı. Fiziki gram altın kuyumcularda yüzde 0,2'lik sınırlı bir kayıp ile 6,737 TL'den satılmaya devam ediyor.

Çeyrek 10.992 TL'den, yarım 21.983 TL'den, tam altın ise 43.792 TL'den işlem görüyor.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

GÜMÜŞ DARBOĞAZDAN ÇIKTI

Uzun bir süredir 60 dolar eşiğinde fiyatlanan ons gümüş bu hafta 65 dolar seviyesine yükseldi. Ons gümüş haftayı yüzde 1.77 yükseliş ile 64,70 dolardan tamamladı.

100 TL'yi aşan gram gümüş ise yüzde 2.20'lik kar ile kritik eşikte seyrini sonlandırdı.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo
Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

DOLAR VE AVRODA SINIRLI ARTIŞ

ABD doları haftalık bazda yüzde 0,37 değer kazanarak 47,8810 liraya yükseldi. Avronun satış fiyatı ise yüzde 0,57 artışla 55,4880 liraya çıktı.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

HAFTANIN ŞAMPİYONU BORSA

BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 13.562,45 puanı, en yüksek 14.249,99 puanı gördü. Endeks, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 2,85 üzerinde 14.172,26 puandan tamamladı.

Böylece Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,85 değer kazandı.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

YATIRIM FONLARINDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,81, emeklilik fonları ise yüzde 1,28 değer kazandı.

Yatırım fonları kategorilerine göre incelendiğinde, haftanın en fazla kazandıran fon kategorisi yüzde 3,41 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

KRİPTO PARLAR FAİZ İYİMSERLİĞİNE RAĞMEN DÜŞTÜ

ABD'de açıklanan verilerin Fed'in faiz artırımına yönelik beklentileri zayıflatmasına rağmen satış baskısından kurtulamayan kripto paralar bu hafta yatırımcısına kaybettiren tek enstrüman oldu.

Bitcoin yüzde 3'e yakın bir kayıp ile 63 bin dolar seviyesine gerilerken, alt coinlerde tablo daha da derinleşti.

Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

Ethereum haftalık bazda yaklaşık yüzde 2 gerilerken, XRP'deki kayıp yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Solana ve BNB ise piyasadaki genel eğilimden ayrılarak haftalık bazda sırasıyla yüzde 1,7 ve yüzde 2,3 kayıp yaşadı. Cardano yaklaşık yüzde 11'lik kayıpla haftanın en sert düşüş yaşayan büyük kripto varlıklarından biri oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#GRAM ALTIN #BİTCOİN