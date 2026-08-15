Bu hafta biri hariç hepsi para kazandırdı! Gram altın, borsa ve Bitcoin’de dikkat çeken tablo

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik ile yurt içinde 7.000 TL'ye doğru ivme kazanan gram altın, Hürmüz baskıyla haftanın son işlem günü düşüşe geçse de kapanışa doğru toparladı. Cuma gününü yarım puana yakın yükseliş ile tamamlayan gram altın, haftayı ise yüzde 1,40'lık artış ile 6 bin 757 TL'den sonlandırdı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 yükselişle 44 bin 87 lira oldu. Çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,22 artarak 11 bin 69 liraya çıktı. Çeyrek altının geçen hafta sonundaki satış fiyatı 10 bin 103 lira olarak kaydedilmişti.