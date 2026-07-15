Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! "Tavşan kanı" renk için bakın ne yapmışlar

Bakanlığın yayınladığı yeni listede insan sağlığını hiçe sayan firmalar ve markalar tek tek sıralandı. Sucuktan kıymaya, salamdan köfteye kadar birçok gıdanın olduğu listede dikkat çeken ürünlerden biri de Türkiye'de hemen hemen her sofrada yer alan çay oldu.