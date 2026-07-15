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Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! "Tavşan kanı" renk için bakın ne yapmışlar
Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! "Tavşan kanı" renk için bakın ne yapmışlar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çay tiryakilerinin sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir tespit yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelere göre iki çay markasının "tavşan kanı" renk için insan sağlığını tehlikeye düşürecek madde kullandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 13:50