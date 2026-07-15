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Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! "Tavşan kanı" renk için bakın ne yapmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çay tiryakilerinin sağlığını yakından ilgilendiren önemli bir tespit yapıldı. Bakanlık tarafından yapılan incelemelere göre iki çay markasının "tavşan kanı" renk için insan sağlığını tehlikeye düşürecek madde kullandığı ortaya çıktı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.07.2026 13:23 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 13:50
Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri kapsamında taklit ve tağşiş tespit edilen ürünlere ilişkin yeni listesini kamuoyu ile paylaştı.

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

Bakanlığın yayınladığı yeni listede insan sağlığını hiçe sayan firmalar ve markalar tek tek sıralandı. Sucuktan kıymaya, salamdan köfteye kadar birçok gıdanın olduğu listede dikkat çeken ürünlerden biri de Türkiye'de hemen hemen her sofrada yer alan çay oldu.

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

Bakanlığın yaptığı incelemelerde İstanbul'da faaliyet gösteren bir firmanın iki çay markasında "gıdada kullanımına izin verilmeyen boya" tespit edildi.

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Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

Bakanlığın yayınladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde yer alan firmanın Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren İsar Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ olduğu açıklandı.

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

İnsan sağlığını tehlikeye atan söz konusu ürünlerin ise "Nurçay Filiz" ve "Nurçay Altın Başak" marka siyah çaylar olduğu belirtildi.

Merhaba dostlar En son yaptığımız İnstagram canlı yayınımızda (kayıt İnstagram hesabımızda var. İzlemenizi şiddetle tavsiye ederim) yalan, algı ve manipülasyonlarını ifşa edip rezil ettiğimiz dedektif! nam Musa şimdide Nurçay ile saldırmaya başladı.

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

ÇAYDA BOYA NEDEN KULLANILIYOR?

Üreticiler maliyeti düşürmek, ve kalitesiz/atık ürünü kaliteli gibi göstermek amacıyla çaya boya katabiliyor. Aynı zamanda:

"Tavşan Kanı" Görünümü Vermek: Tüketicinin siyah çayda aradığı parlak kırmızı-kahverengi (tavşan kanı) rengi yapay yollarla taklit etmek.

Kalitesiz ve Atık Maddeleri Gizlemek: Çay işleme sürecinde ortaya çıkan değersiz çay tozlarını, odunsu sapları, lifleri ve hatta çay dışındaki yabancı bitki parçalarını harmanlayarak hacim kazanmak.

Hızlı Dem Almasını Sağlamak: Özellikle demlik poşetlerde veya standart çaylarda, sıcak suya girer girmez saniyeler içinde koyu bir renk salınımı sağlayarak "çok kaliteli ve verimli çay" algısı yaratmak.

gibi nedenlerle boya kullanılabiliyor.

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

SAĞLIĞI NASIL TEHLİKEYE SOKUYOR?

Çayda kullanılan ve gıda maddelerinde kullanımı kesinlikle yasak olan bu boyalar, genellikle tekstil ve sanayi sektöründe kullanılan endüstriyel boyalardan (örneğin anilin bazlı kimyasallar) seçiliyor. Bu maddelerin düzenli tüketilmesi ise adeta vücuda zehir enjekte etmekle eşdeğer:

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

Kanser Riski: Endüstriyel boyaların ve azo boyar maddelerin hücre yapısını bozarak doğrudan kanserojen etki yarattığı bilinmektedir.

Karaciğer ve Böbrek Hasarı: Vücuda giren ağır kimyasalları süzmeye çalışan karaciğer ve böbrekler, zamanla aşırı yükten dolayı tahrip olmakta ve organ yetmezliği riski ortaya çıkmaktadır.

Alerji ve Astım Tetikleyicisi: Özellikle çocuklarda ve hassas bünyelerde şiddetli alerjik reaksiyonlara, solunum yolu rahatsızlıklarına ve hiperaktiviteye yol açmaktadır.

Kansızlık (Anemi): Bu kimyasallar vücudun demir emilimini engelleyerek kronik kansızlığa zemin hazırlamaktadır.

Çay içerken sağlığınızdan olabilirsiniz, aman dikkat! Tavşan kanı renk için bakın ne yapmışlar

EVDE 5 SANİYEDE "BOYA" TESTİ!

Evde uygulayabileceğiniz basit bir yöntemle boya tuzağını deşifre edebilirsiniz:

Şeffaf bir bardağa oda sıcaklığında soğuk su doldurun ve içine bir tatlı kaşığı siyah çay bırakın. Karıştırmadan izleyin. Doğal çay, soğuk suda rengini hemen bırakmaz. Eğer çay suya değer değmez saniyeler içinde aşağıya doğru kırmızı-kahverengi şeritler halinde renk salmaya başlıyorsa, o çayda kesinlikle kimyasal boya vardır.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör