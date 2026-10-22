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Cebinde 400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor
Cebinde 400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yeni taşınmaz satışı başlatıyor. 5-6 Kasım tarihleri arasında 61 ilde 725 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Fiyatların 400 bin TL'den başlayacağı ihalelerde yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkânının yanı sıra peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:11