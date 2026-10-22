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Cebinde 400 bin TL'si olan TOKİ'ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yeni taşınmaz satışı başlatıyor. 5-6 Kasım tarihleri arasında 61 ilde 725 arsa açık artırma yöntemiyle satılacak. Fiyatların 400 bin TL'den başlayacağı ihalelerde yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade imkânının yanı sıra peşin ödemelerde yüzde 15 indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.10.2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 11:11
Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde bulunan toplam 725 arsayı satışa çıkarıyor.

5-6 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek açık artırmalarda satışa sunulacak arsaların toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 metrekare, toplam vadeli muhammen bedeli ise 29 milyar 146 milyon 300 bin lira olarak açıklandı.

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

YÜZDE 20 PEŞİNAT VE 48 AY VADE İMKÂNI

TOKİ'nin satış listesinde konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, rekreasyon, depolama, akaryakıt istasyonu ve lojistik tesis alanları bulunuyor. Ayrıca plansız alanlar ve ağaçlandırılacak alanlar da satışa sunulacak.

Alıcılar, belirlenen arsalar için yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat ödeyerek 48 ay vadeyle ödeme yapabilecek. Bazı taşınmazların ise yalnızca peşin bedelle satılması öngörülüyor. Ödeme koşulları, satışa çıkarılan taşınmaza göre değişecek.

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 15 İNDİRİM

TOKİ, vadeli satışa sunulan belirli arsalar için peşin ödeme yapacak alıcılara yüzde 15 indirim uygulayacak. İndirim tüm taşınmazlar için geçerli olmayacak; yalnızca satış listesinde peşin alım indirimi bulunduğu belirtilen arsaları kapsayacak.

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Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

AÇIK ARTIRMALAR 5-6 KASIM'DA YAPILACAK

Arsa satışlarına ilişkin açık artırmalar, 5 Kasım Perşembe ve 6 Kasım Cuma günü saat 10.30'da başlayacak.

İhaleler Ankara'daki Radisson Blu Hotel ile İstanbul'daki TOKİ Halkalı Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İstekliler, açık artırmalara internet üzerinden de katılabilecek.

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Açık artırmaya çevrim içi katılmak isteyenler, www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden işlem yapabilecek.

Arsaların özellikleri, ödeme koşulları ve ihale sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere TOKİ'nin resmî internet sitesi ile Emlak Yönetim Müzayede adresinden ulaşılabilecek.

Vatandaşlar, ayrıntılı bilgi için 444 84 34 numaralı telefonu da arayabilecek.

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

TOKİ'NİN ARSA SATIŞI YAPACAĞI 61 İL

Satış listesinde bazı illerdeki arsa sayıları şöyle sıralanıyor:

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Samsun: 64 arsa

Muğla: 52 arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Çanakkale: 38 arsa

Antalya ve Manisa: 34'er arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Ankara: 33 arsa

Eskişehir ve Mersin: 26'şar arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Elazığ: 25 arsa

Adıyaman ve Kayseri: 21'er arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Malatya ve Uşak: 20'şer arsa

Niğde: 17 arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Aydın, Diyarbakır, Sivas ve Şanlıurfa: 16'şar arsa

İstanbul: 13 arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Denizli ve Yozgat: 11'er arsa

Balıkesir, Bolu, Konya ve Sinop: 10'ar arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Çorum, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat: 9'ar arsa

Kocaeli: 7 arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Burdur, İzmir, Karaman ve Kütahya: 6'şar arsa

Aksaray, Batman, Gaziantep, Karabük ve Van: 5'er arsa

Cebinde 400 bin TL’si olan TOKİ’ye başvurabilecek! 61 ilde taksit ve indirimli satış başlıyor

Bingöl, Hatay, Ordu ve Trabzon: 4'er arsa

Adana, Amasya, Rize, Tekirdağ ve Zonguldak: 3'er arsa

Kırşehir ve Tunceli: 2'şer arsa

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI #TOKİ