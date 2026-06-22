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Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Çin'in altın ithalatı Mayıs ayında son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarak dikkat çekti. Güçlü fiziki talep ve yatırım amaçlı alımlar artışta belirleyici oldu. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 14:27
Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Çin, Mayıs ayında yaklaşık 163 ton altın ithal ederek son iki yılın en yüksek aylık seviyesini gördü.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Bu rakam, Mart 2024'ten bu yana kaydedilen en güçlü ithalat performansı olarak öne çıktı.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

YILIN İLK BEŞ AYINDA SERT ARTIŞ

2026 yılının ilk beş ayında toplam ithalat hacmi yaklaşık 692 tona ulaştı.

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Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 76'lık güçlü bir artışa işaret etti.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

TALEBİ DESTEKLEYEN FAKTÖRLER

Guangzhou Altın Piyasası Akademisi araştırmacısı Song Jiangzhen'e göre, artışta hem fiziki altın külçelerine yönelik talep hem de altın birikim planları etkili oldu.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Yatırımcı ilgisi, ithalat hacmini yukarı taşıyan temel unsurlar arasında yer aldı.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

FİYAT GELİŞMELERİ VE PİYASA ETKİSİ

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enflasyon endişeleriyle yılın başında ulaştığı rekor seviyelerden yaklaşık yüzde 25 geriledi.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

Buna rağmen Çinli tüketicilerin güçlü alımları, piyasadaki talep dengesini korumaya devam etti.

Çin’in altın ithalatı 2 yılın zirvesinde: Talep gücü rekor seviyelere yaklaştı

YENİ İTHALAT DÜZENLEMESİ

Çin, 1 Haziran itibarıyla altın ithalatında yeni bir lisans sistemini devreye aldı. Bu düzenleme kapsamında bazı bankalar daha esnek koşullarla işlem yapabilirken, değişiklik öncesinde kurumların mevcut kotalarını hızla kullanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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