Değerli metallerde geri çekilme: Altın ve gümüşte düşüş yaşanıyor!

Rekor seviyelerden sonra yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, dipten alımlar ve doların zayıflamasının etkisiyle toparlanmaya başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla yeniden gerilemeye başladı. 5 Şubat Perşembe günü gram altın, 7.348 TL'den işlem görüyor. Gram gümüş ise sabah saatlerinde 106,42 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? Gram ve ons gümüşte son durum ne? İşte 5 Şubat itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

