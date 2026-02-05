Trend Galeri Trend Ekonomi Değerli metallerde geri çekilme: Altın ve gümüşte düşüş yaşanıyor!

Rekor seviyelerden sonra yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, dipten alımlar ve doların zayıflamasının etkisiyle toparlanmaya başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla yeniden gerilemeye başladı. 5 Şubat Perşembe günü gram altın, 7.348 TL'den işlem görüyor. Gram gümüş ise sabah saatlerinde 106,42 TL seviyesinde seyrediyor. Peki, gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? Ons altın kaç dolardan alıcı buluyor? Gram ve ons gümüşte son durum ne? İşte 5 Şubat itibarıyla güncel altın ve gümüş fiyatları…

Giriş Tarihi: 05.02.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 07:37
Altın fiyatları, rekor seviyelerden sonra yaşanan sert gerilemenin ardından dipten alım yapan yatırımcıların etkisiyle dün yükselişini sürdürdü. Artan alım talebiyle birlikte ons altın yeniden 5 bin dolar seviyesine dayanmıştı. Ancak altın ve gümüş fiyatlarında yeniden bir düşüş yaşandı. Gümüş, iki gün süren toparlanma hareketinin ardından sert bir geri çekilme kaydetti.

ABD doları, güçlü makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin daha temkinli beklentilerle elde ettiği son kazanımların ardından, Japon yeni hariç başlıca para birimleri karşısında geriledi. Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, kısmi hükümet kapanmasını sona erdiren harcama paketini salı günü imzalayarak yasalaştırdı. Diğer yandan, ocak ayına ilişkin ve yakından takip edilen istihdam raporunun, hükümet kapanmasının etkileri nedeniyle bu cuma günü açıklanmayacağı bildirildi.

Yatırımcılar, Fed Başkanlığı görevine gelmesi beklenen Kevin Warsh'ın, bilanço küçültme süreci devam ederken faiz indirimleri yönünde baskı oluşturacağı beklentisiyle uzun vadeli ABD tahvillerinde getiri artışı ve getiri eğrisinde dikleşme yönündeki pozisyonlarını artırıyor.

Piyasalar, 2026 yılı içinde en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. ABD'de özel sektör istihdamı, ocakta 22 bin kişiyle beklentilerin altında arttı. Faiz getirisi olmayan altın, genellikle düşük faiz ortamlarında daha güçlü performans sergiliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Peki, altın fiyatları 5 Şubat Perşembe gününe nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? ONS altın kaç dolardan işlem görüyor? İşte 5 Şubat güncel altın fiyatları

Gram altın: 7 bin 348 TL

Çeyrek altın: 12 bin 112 TL

Yarım altın: 24 bin 220 TL

Cumhuriyet altını: 49 bin 246 TL

ONS Altın: 4 bin 873 dolar

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ

Değerli metaller cephesinde spot gümüş yükselerek ons başına 76,50 dolara çıktı. Gümüş, geçen hafta perşembe günü 121,64 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Spot platin, 26 Ocak'ta kaydedilen 2.918,80 dolarlık rekorun ardından 2.050,80 dolardan işlem görüyor. Paladyum fiyatı ise değer kazanarak 1.686,25 dolara yükseldi.

Peki, gümüş fiyatları 5 Şubat Perşembe gününe nasıl başladı? Gram gümüş ne kadar oldu? ONS gümüş kaç dolardan işlem görüyor? İşte güncel gümüş fiyatları

5 ŞUBAT GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram Gümüş: 106,42 TL

ONS Gümüş: 76,50 Dolar