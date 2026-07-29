Dijital altın ve gümüş için yeni dönem! Bakanlık devreye girdi: Resmi Gazete'de yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin yeni kurallar Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, fiziki karşılığı bulunan dijital kıymetli madenlerin işlem görebilmesi için Bakanlığın uygun görüşü zorunlu hale geldi. Ayrıca, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) kapsamında yeni yükümlülükler devreye girdi.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:05
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:06