Dijital altın ve gümüş için yeni dönem! Bakanlık devreye girdi: Resmi Gazete’de yayımlandı

Dijital kıymetli madenlerin Borsa İstanbul'da işlem görmesine ilişkin usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden düzenlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla fiziki karşılığı olan madenlerin Borsa'da işlem görebilmesi için Bakanlığın uygun görüşünün alınması zorunlu hale getirildi.