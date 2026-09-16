Dokunulmayan alana girdiler! Gıda baronları hesap verecek
Sahte belgelerle sebze ve meyve fiyatlarını uçurarak vatandaşın sofrasına göz diken tedarik çetesine ağır darbe vuruldu. 22 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda yaş meyve-sebze sektöründe faaliyet gösteren 41 büyük dağıtıcı firma sahipleri gözaltına alındı. SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör yapılan tarihi operasyonlar ilgili bugünkü köşesinde önemli bilgilere yer verdi. İşte Güngör'ün o yazısı...
Giriş Tarihi: 16.09.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 16.09.2026 06:23