Dokunulmayan alana girdiler! Gıda baronları hesap verecek

Biliyorsunuz, daha önce bu minvalde tespitler olduğunda idari para cezalarıyla geçiştiriliyordu. Yaş meyve-sebze sektörü ilk kez bu kapsamda bir soruşturmayla karşı karşıya...

Türk Ceza Kanunu ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümleri çok net... TCK'nın 237'nci maddesi "fiyatları etkileme" suçunu düzenliyor. Serbest piyasa koşullarında fiyatların doğal seyrini bozarak ekonomik manipülasyon yapanlar, piyasanın istikrarını bozanlar bu maddenin kapsamına giriyor. TCK 237'ye göre fiyatları etkileme suçu işleyenlerle ilgili bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adli para cezası yaptırımı uygulanabiliyor. Yaş-meyve sebze baronlarıyla ilgili soruşturmada Türk Ceza Kanunu'nun 240 ve 220'nci maddeleri de devreye girebilir. 240'ıncı madde satıştan kaçınma suçunu düzenliyor. Bu suç, stokçuluk ve piyasa manipülasyonu ile mücadele amacıyla düzenlenen bir madde... 220'nci maddede de "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma" fiili değerlendiriliyor. Hesap ve muhasebe hileleri, hayali kişiler veya işlemler adına muhasebe kayıtları oluşturulması, defter, kayıt ve belgelerin tahrif edilmesi veya gizlenmesi, muhteviyatı yanıltıcı belge düzenlenmesi ve kullanılması, gerçekte olmayan bir işlem veya durum varmış gibi belge oluşturulması yani naylon fatura gibi fiiller de Vergi Usul Kanunu'nun 359'uncu maddesine muhalefet suçları kapsamına giriyor. Orada da yine bu suçları işleyenlere hapis cezası var.



