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Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

ABD-İran barış anlaşmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları için Dünya Altın Konseyi'nden (WGC) kritik anket geldi. WGC, merkez bankalarının rezervlerini artırmak için altın almaya devam edeceğini belirterek yükselişin sinyalini verdi. Peki dünyanda en çok altın sahibi olan 40 ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 11:50
Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın ardından el sıkışmasıyla altın fiyatlrarında yükseliş başladı. 4.020 dolar seviyesinden toparlanarak %2,26 artış ile 4.314 dolar seviyesine yükselen ons altın yeni günde 4.324 dolara kadar yükseldi. Altın fiyatlarında FED öncesi yatay seyir başlarken Dünya Altın Konseyi'nden (WGC) sarı metalde yükselişi tetikleyecek sinyal geldi.

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

WGC, merkez bankalarının altın alımına yönelik beklentilerine yer verdiği 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'nı yayımladı. Orta Doğu'da oluşan barış atmosferinin hemen ardından yayımlanan ankete göre merkez bankalarının altına yönelik olumlu beklentisi sürüyor. Katılımcıların büyük bölümü önümüzdeki dönemde altın rezervlerinde artış öngörüyor.

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

Araştırmaya katılanların yüzde 89'u, küresel merkez bankalarının altın rezervlerinin önümüzdeki 12 ay içinde artacağını öngörürken, yüzde 45'i kendi kurumlarının da rezervlerini artırmasını beklediğini belirtti. Bu oran, araştırma tarihinde kaydedilen en yüksek seviye oldu.

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Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

Katılımcıların büyük bölümü rezervlerde değişiklik beklemezken, yalnızca yüzde 1'i altın rezervlerinin azalacağını öngördü.

Merkez bankalarının altına yönelme gerekçeleri arasında kriz dönemlerindeki performans, portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı koruma özellikleri öne çıktı. Jeopolitik risklere karşı korunma ve rezerv çeşitlendirme politikalarının da altın alımlarını desteklediği ifade edildi.

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

DOLAR AZALACAK, YUAN ARTIŞA GEÇECEK

Katılımcıların yüzde 74'ü, önümüzdeki beş yıl içinde küresel rezervler içindeki ABD dolarının payının orta düzeyde veya belirgin şekilde azalacağını düşünüyor.

Buna karşılık euro ve Çin yuanının payında büyük bir değişim beklenmezken, altının rezervler içindeki payının artacağı öngörülüyor.

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

ALTIN ALIMLARINDA FİNANSMAN VE DEPOLAMA TERCİHLERİ DEĞİŞİYOR

Yeni altın alımlarının finansmanında katılımcıların yüzde 50'si yerel para birimiyle yapılan yurt içi alım programlarını işaret ederken, yüzde 38'i mevcut rezerv varlıklarının satışını kaynak olarak gösterdi.

Altın saklama lokasyonlarında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) yüzde 57 ile ilk sırada yer aldı. Yurt içi depolama yüzde 49 ile ikinci sırada bulunurken, Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) payı yüzde 16 olarak kaydedildi. İsviçre Merkez Bankası'nın tercih edilme oranı ise 2025'teki yüzde 12 seviyesinden yüzde 6'ya geriledi.

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

Araştırma, merkez bankalarının altın depolama stratejilerinde çeşitlenmenin arttığını da ortaya koydu. Katılımcıların bir kısmı son 12 ayda yurt içi depolamayı artırırken, bir kısmı ise yurt dışı depolama lokasyonlarını çeşitlendirdiğini bildirdi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin planlarda da benzer eğilimlerin devam ettiği ifade edildi.

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

Öte yandan Dünya Altın Konseyi'nin anketi merkez bankalarının güncel altın rezervlerindeki son duruma yönelik istatistikler dikkat çekiyor. Dünya genelindeki 40 ülke arasındaki rekabet dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki yeri özellikle öne çıktı. İşte, dünyanın en yüksek altın rezervine sahip o ülkeler;

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

20. Lübnan

287 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

19. İngiltere

310 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

18. Suudi Arabistan

323 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

17. Kazakistan

361 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

16. Özbekistan

361 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

15. Portekiz

383 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

14. Tayvan

424 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

13. Euro Bölgesi

507 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

12. Polonya

515 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

11. Hollanda

612 Ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

10. Türkiye

641 ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

9. Japonya

846 ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

8. Hindistan

880 ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

7. İsviçre

1040 ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

6. Çin

2304 ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

5. Rusya

2330 ton

Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

4. Fransa

2437 ton