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Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi
Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi
ABD-İran barış anlaşmasının ardından yükselişe geçen altın fiyatları için Dünya Altın Konseyi'nden (WGC) kritik anket geldi. WGC, merkez bankalarının rezervlerini artırmak için altın almaya devam edeceğini belirterek yükselişin sinyalini verdi. Peki dünyanda en çok altın sahibi olan 40 ülke hangisi? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 16.06.2026 11:50