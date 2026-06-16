Merkez bankalarının altın iştahı kabardı! Anket yayımlandı: Dünya Altın Konseyi yükseliş sinyali verdi

Araştırma, merkez bankalarının altın depolama stratejilerinde çeşitlenmenin arttığını da ortaya koydu. Katılımcıların bir kısmı son 12 ayda yurt içi depolamayı artırırken, bir kısmı ise yurt dışı depolama lokasyonlarını çeşitlendirdiğini bildirdi. Önümüzdeki 12 aya ilişkin planlarda da benzer eğilimlerin devam ettiği ifade edildi.