Dünyada en çok altına sahip 20 ülke belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada? İşte Ocak 2026 rezerv sıralaması

En fazla altın rezervine sahip ülkeler belli oldu. Dünya Altın Konseyi (WGC) 2026'da en çok altın alan ve satan ülkeleri açıkladı. Güncel verilere göre Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Dünya devleri arasındaki konumunu koruyan Türkiye, pek çok Avrupa ülkesini geride bırakmış durumda. İşte Dünya Altın Konseyi'nin güncel verileriyle 2026'nın altın zengini 20 ülkesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.03.2026 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 13:47
Dünyanın birincil rezerv para birimi konumundaki doların küresel rezervlerdeki payı giderek azalıyor. Jeopoltiik risklerin artmasıyla merkez bankaları altın alımlarına hız verdi. Dünya Altın Konseyi (WGC) merkez bankalarının altın rezervlerine ilişkin son verileri yayımladı

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINDA HIZ KESTİ

Dünya Altın Konseyi (WGC) APAC Kıdemli Araştırma Lideri Marissa Salim'i son aylık raporuna göre Ocak ayında dünya genelindeki merkez bankaları net 5 ton altın alımı gerçekleştirdi; bu miktar, 2025 yılındaki aylık ortalama olan 27 tonun oldukça altında kaldı.

Altın fiyatlarındaki yüksek dalgalanma ve küresel piyasalardaki tatil sezonunun, bazı merkez bankalarının alımlarına ara vermesine neden olduğu belirtilirken, alım miktarındaki düşüşe rağmen talep tabanı giderek genişledi.

Malezya Merkez Bankası, Ocak ayında yaptığı 3 tonluk alımla 2018'den bu yana ilk kez altın rezervlerini artırdı.

Güney Kore Merkez Bankası ise 2013'ten bu yana ilk altın yatırımını yapmaya hazırlanıyor. Banka, fiziksel altına kıyasla likidite ve işlem kolaylığı sağladığı gerekçesiyle portföyüne denizaşırı borsalarda işlem gören fiziksel altın ETF'lerini (Borsa Yatırım Fonları) ekleyeceğini duyurdu.

EN ÇOK ALIM YAPAN VE SATAN ÜLKELER

Ocak ayında altın piyasasındaki hareketlilik belirli bölgelerde yoğunlaştı:

Özbekistan Merkez Bankası, 9 tonluk alımıyla bu ayın en büyük alıcısı oldu ve altın rezervlerini 399 tona çıkardı.

Çin, 15 aydır kesintisiz sürdürdüğü alımlarına Ocak ayında 1 ton daha ekleyerek altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payını yaklaşık %10'a yükseltti.

Çek Cumhuriyeti (2 ton), Endonezya (2 ton) ve Sırbistan (1 ton) rezervlerini artıran diğer ülkeler arasında yer aldı.

EN ÇOK ALTIN SATAN ÜLKELER

Satış tarafında ise Rusya, 9 tonluk net satışla en çok altın çıkışı yapan ülke oldu.

Bulgaristan Ulusal Bankası, 1 Ocak 2026 itibarıyla Euro bölgesine katılması nedeniyle 2 ton altını Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) transfer etti.

Kazakistan ve Kırgızistan ise rezervlerini 1'er ton azalttı.

TÜRKİYE 2026'DA ALTIN DEVLERİ ARASINDAKİ KONUMUNU KORUYOR

Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde başlattığı hamleler ile altın rezervini artırmaya devam ediyor.

Son yıllarda kararlılıkla sürdürdüğü altın biriktirme stratejisiyle sadece kendi rekorunu kırmakla kalmayan Türkiye, 2025'te olduğu gibi 2026'da da altın devleri arasındaki konumunu korudu.

Kasasında 600 tonun üzerine rezerv bulundurmaya devam eden Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geride bırakmayı başardı.

EN ÇOK ALTIN REZERVİNE SAHİP 20 ÜLKE

İşte Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre en çok altın rezervine sahip ülkeler...

20 - Birleşik Krallık: 310,3 Ton

19 - Suudi Arabistan: 323,1 Ton

18 - Kazakistan: 339,9 Ton

17 - Portekiz: 382,7 Ton

16 - Özbekistan: 399,1 Ton

15 - Tayvan: 423,9 Ton

14 - Avrupa Merkez Bankası (ECB): 508,4 Ton

13 - Polonya: 550,2 Ton