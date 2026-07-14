Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

Rapora göre Türkiye, hem son beş yıllık dönemde hem de 2026'nın ilk çeyreğinde reel ücret artışında OECD ülkeleri arasında en güçlü performans gösteren ekonomilerden biri oldu. Öyle ki en yakın rakibi Türkiye'nin iki kat gerisinde kaldı.