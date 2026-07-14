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Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması
Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı. En yakın rakibinin iki kat üzerinde artışla açık ara zirveye çıkan Türkiye listeye damgasını vurdu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:07
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:26