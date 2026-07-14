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Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) dünyada maaşların en çok arttığı ülkeleri açıkladı. En yakın rakibinin iki kat üzerinde artışla açık ara zirveye çıkan Türkiye listeye damgasını vurdu. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.07.2026 16:07 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 16:26
Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) "İstihdam Görünümü 2026" raporu, çalışanların enflasyondan arındırılmış ortalama ücretlerini ifade eden reel ücret artışında Türkiye'nin dikkat çeken performansını ortaya koydu.

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

Rapora göre Türkiye, hem son beş yıllık dönemde hem de 2026'nın ilk çeyreğinde reel ücret artışında OECD ülkeleri arasında en güçlü performans gösteren ekonomilerden biri oldu. Öyle ki en yakın rakibi Türkiye'nin iki kat gerisinde kaldı.

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

YILLIK REEL ÜCRET ARTIŞINDA OECD İKİNCİSİ

Rapora göre Türkiye'de reel ücretler, 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 7,1 arttı. Bu oranla Türkiye, OECD ülkeleri arasında ikinci sıraya yerleşti.

Aynı dönemde OECD ülkelerinin ortalama reel ücret artışı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yıllık reel ücret artışı OECD ortalamasının yaklaşık üç katını aştı.

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Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

5 YILDA OECD'NİN ZİRVESİNE ÇIKTI

OECD verilerine göre 2021'in ilk çeyreğinden 2026'nın ilk çeyreğine kadar geçen beş yıllık dönemde Türkiye'de kümülatif reel ücret artışı yüzde 78,6 oldu.

Aynı dönemde OECD ortalaması yüzde 4,9 seviyesinde kaldı. Böylece Türkiye, beş yıllık reel ücret artışında OECD ülkeleri arasında ilk sıraya yerleşirken, performansı OECD ortalamasının yaklaşık 16 katı olarak kayıtlara geçti.

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

Raporda, OECD ülkelerinde iş gücü piyasalarında yavaşlama sinyalleri görülmeye başlansa da genel görünümün dayanıklılığını koruduğu belirtildi.

Bununla birlikte bölgeler arasındaki farklılıkların istihdam ve gelir fırsatlarını etkilemeye devam ettiği ifade edildi.

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

ENFLASYONUN ETKİSİ HÂLÂ SÜRÜYOR

OECD, birçok ülkede reel ücretlerde toparlanma yaşanmasına rağmen çalışanların 2022 yılında yüksek enflasyon nedeniyle yaşadığı gelir kayıplarının henüz tam olarak telafi edilemediğine dikkat çekti.

Raporda ayrıca iş gücüne katılımın azalması, verimlilik artışındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizliklerin ücret artışlarını sınırlayan başlıca riskler arasında yer aldığı vurgulandı.

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

Peki dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler hangisi? İşte ülke ülke sıralama

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

10 - Güney Kore – yaklaşık %2

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

9- Portekiz – yaklaşık %2-3

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

8- Fransa – yaklaşık %2-3

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

7- Slovenya – yaklaşık %3-4

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

6- Kosta Rika – yaklaşık %5

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

5 - Polonya – yaklaşık %15

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

4- Çekya – yaklaşık %15

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

3 -Litvanya – yaklaşık %20

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

2- Macaristan – yaklaşık %30

Dünyada maaşların en çok arttığı ülkeler belli oldu! Türkiye açık ara zirvede... İşte OECD sıralaması

1- Türkiye – %78,6

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#OECD #TÜRKİYE