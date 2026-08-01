Trend
Galeri
Trend Ekonomi
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye'nin dikkat çeken sırası
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye'nin dikkat çeken sırası
Dünyada vizesiz seyahat imkanını gösteren pasaport sıralaması son 10 yılda önemli ölçüde değişti. 2016'dan 2026'ya kadar dünya genelinde tüm dengeler değişti. Asya ülkeleri küresel ölçekte öne çıkarken, Türkiye ise konumunu güçlendirdi. Peki zirvede hangi ülke var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü pasaportları 2026 listesi...
Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 16:25