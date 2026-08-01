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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye'nin dikkat çeken sırası

Dünyada vizesiz seyahat imkanını gösteren pasaport sıralaması son 10 yılda önemli ölçüde değişti. 2016'dan 2026'ya kadar dünya genelinde tüm dengeler değişti. Asya ülkeleri küresel ölçekte öne çıkarken, Türkiye ise konumunu güçlendirdi. Peki zirvede hangi ülke var? Türkiye kaçıncı sırada? İşte dünyanın en güçlü pasaportları 2026 listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.08.2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 16:25
Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

Son 10 yılda dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı. Henley Passport Index ve Passport Index verilerinden derlenen veriler 2016 ile 2026 yılları arasındaki değişimi ortaya koydu.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

Asya ülkelerinin yükselişi dikkat çekerken, Avrupa ülkeleri de üst sıralardaki ağırlığını korudu. Türkiye ise geçen 10 yılda sıralamasını yukarı taşıyan ülkeler arasında yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

10 YILDA DENGELER DEĞİŞTİ

2016 yılında zirvede Almanya ve Singapur bulunurken, sonraki yıllarda Asya ülkeleri küresel hareketlilikte önemli kazanımlar elde etti. Birleşik Arap Emirlikleri son 10 yılda en dikkat çekici yükselişlerden birine imza atarak dünyanın en güçlü pasaportları arasına girdi. Buna karşılık ABD ve bazı Batılı ülkeler sıralamada geriledi.

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Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

SİNGAPUR ZİRVEYE YERLEŞTİ

2026 sıralamasında Singapur pasaportu, vatandaşlarına 192 destinasyona vizesiz veya kapıda vizeyle giriş imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ise 187 destinasyonla ikinci sırayı paylaştı. Norveç ve İsviçre 185 ülkeye erişimle ilk beşte yer aldı. İngiltere, Malezya ve Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması ise 183 destinasyona ulaşarak üst sıralarda konumlandı.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

TÜRKİYE'NİN KONUMU GÜÇLENDİ

Karşılaştırmaya göre Türkiye pasaportu da son 10 yılda daha fazla ülkeye vizesiz erişim sağlayarak küresel sıralamada yükseliş gösterdi. Henley Passport Index'in 2026 verilerine göre Türkiye pasaportu 112 destinasyona vizesiz veya kolaylaştırılmış giriş imkanı sunarken, ülke sıralamada 48'inci basamakta yer aldı.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

Passport Index verilerine göre ise Türk pasaportu, 121 puanla dünyanın en güçlü 40'ıncı pasaportu oldu. Türk vatandaşları 78 ülkeye vizesiz, 43 ülkeye kapıda vizeyle seyahat edebilirken, 7 ülkeye elektronik seyahat izni (eTA) ile giriş yapabiliyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

İşte, dünyanın en güçlü pasaportları listesi...

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

1. SİNGAPORE (192)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

2. JAPAN - SOUTH KOREA - UNİTED ARAB EMİRATES (188)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

3. SWEDEN (187)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

4. BELGİUM - DENMARK - FİNLAND - FRANCE - GERMANY - IRELAND - ITALY - LUXEMBOURG - NETHERLANDS - NORWAY - SPAİN (186)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

5. SWİTZERLAND- AUSTRİA - GREECE - MALTA - PORTUGAL (185)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

6. HUNGARY - POLAND - UNİTED KİNGDOM (184)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

7. AUSTRALİA - CANADA - CZECHİA - LATVİA - MALAYSİA- NEW ZEALAND - SLOVAKİA - SLOVENİA (183)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

8. CROATİA - ESTONİA (182)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

9. LİECHTENSTEİN - LİTHUANİA (181)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

10. ICELAND - UNITED STATES (180)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

11. BULGARIA - ROMANIA (178)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

12. MONACO (177)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

14. CHILE - HONG KONG (SAR CHINA) (174)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

15. ANDORRA (170)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

16. ARGENTINA - BRAZIL (169)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

17. SAN MARINO (167)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

19. BARBADOS - BRUNEI (163)

Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

20. THE BAHAMAS (158)

Haber Girişi Baki Sancak - Editör