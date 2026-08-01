Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı! 10 yılda her şey değişti: İşte Türkiye’nin dikkat çeken sırası

SİNGAPUR ZİRVEYE YERLEŞTİ

2026 sıralamasında Singapur pasaportu, vatandaşlarına 192 destinasyona vizesiz veya kapıda vizeyle giriş imkanı sağlayarak dünyanın en güçlü pasaportu oldu. Japonya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ise 187 destinasyonla ikinci sırayı paylaştı. Norveç ve İsviçre 185 ülkeye erişimle ilk beşte yer aldı. İngiltere, Malezya ve Avrupa Birliği ülkelerinin ortalaması ise 183 destinasyona ulaşarak üst sıralarda konumlandı.