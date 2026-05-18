Dünyanın gözü İNRES 2026’da olacak! Mavi Vatan’da tarihe geçen keşifler: 10 yılda enerjide süper lige yükseldi

Son dönemde ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı kriziyle birlikte enerji yeniden birinci gündem maddesi oldu. Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri ve Avrupa enerji krizini derinden yaşıyor. Artan maliyetler küresel enflasyon baskısını artırırken piyasalarda tedirginlik de sürüyor. Bu noktada enerjinin arzında alternatif rotalar aranırken Türkiye hem siyasi istikrarı, güvenliği ve coğrafi konumu ile öne çıktı. Yıllar öncesinden bugünün geleceğini görerek atılan adımlar Türkiye'yi enerjinin merkezi haline getirdi. Bu noktada 22 Mayıs'ta İstanbul'da Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsorluğunda yapılacak 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) daha da önemli hale geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek zirvenin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.