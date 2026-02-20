E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor

UNVANINIZI KONTROL EDİN

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren düzenlemeye de dikkat çeken Erdem, çalışanların yaptıkları görevle bildirilmek zorunda olduğunu hatırlattı.

"Eğer muhasebe elemanısınız ama sizi temizlik elemanı gibi gösteriyorlarsa bu, unvanınıza göre maaş verilmediği anlamına gelir. Böyle bir durumda hemen Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Alo 170'e bildirim yapılmalı. Bunların denetimi de yapılmaktadır" dedi.