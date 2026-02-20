Trend Galeri Trend Ekonomi E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor

Milyonlarca emeklinin yeni yılda alacağı maaşlar belli olurken, emeklilik hayali kuranlar için 'sahte sigorta' tehlikesi gündeme geldi. Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, kamuoyunda "hatır sigortası" olarak bilinen "hileli sigorta" işlemlerine karşı vatandaşları uyardı. E-devletteki, "K,Ş,S" harflerine dikkat çeken Erdem, bu kişilerin emekliliklerinin iptal edildiğini ve aldıkları maaşları fazlasıyla geri ödemek zorunda kaldıklarını üstelik hapis cezası ile de karşı karşıya olduklarını açıkladı. İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.02.2026 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2026 11:58
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son 5 yıl içinde yaklaşık 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti. Yapay zeka ile 'hileli sigorta'ya karşı denetimler sıklaştırılırken, bu kişilerden ödenen tüm maaşlar faiziyle geri isteniyor. Üstelik evrakta sahtecilik, resmî belgede sahtecilik, kamu kurumunu zarara uğratma ve bazı durumlarda dolandırıcılık suçları kapsamında hapis cezası tehlikesi de verilebiliyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konu hakkında Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, özellikle kamuoyunda "hatır sigortası" olarak bilinen "hileli sigorta" işlemlerine karşı vatandaşları uyardı.

ÖZELLİKLE SSK'LI ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR

Erdem, mevzuata göre sigortanın geçerli olabilmesi için kişinin gerçekten çalışıyor olması gerektiğini belirterek, "Bizim mevzuatımızda bir kural var. Özellikle bir iş yerinde çalışanlar için söylüyorum; Bağ-Kur'lular için değil, daha açıkça SSK'lılar için fiilen çalışıyor olman lazım" dedi.

E-devlette bu 3 harfe dikkat, başınız yanmasın! Emeklilik iptal ediliyor, fazlasıyla geri ödeniyor | Video

HATIR SİGORTASI DOLANDIRICILIĞA KADAR GİTTİ

Geçmişte yaygın olan "hatır sigortası" uygulamalarının bugün ağır sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Erdem, "Bu iş dolandırıcılığa kadar gitti. 'Gel seni sigorta yapayım, emekli edeyim' diyen tipler türedi ve bunlara inanan birçok vatandaş oldu" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA İLE ANINDA TESPİT EDİLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetimlerde yapay zeka destekli bir sistem kullandığını aktaran Erdem, "Bu durumlar anında tespit ediliyor. Eğer siz fiilen gidip çalışmıyorsanız ve bir yerde kendinizi sigortalı gösteriyorsanız buna 'hileli sigorta' diyoruz" diye konuştu.

E-DEVLETTE BU HARFLERE DİKKAT

E-Devlet hizmet dökümünde görülen bazı harflerin kritik önem taşıdığını belirten Erdem, şu uyarıda bulundu:

"Eğer hizmet dökümünüzde K (Kontrollü), Ş (Şüpheli) ve S (Sahte) harflerini görüyorsanız dikkat edin. 'K' inceleme başladığını gösterir. 'Ş' varsa durum ciddidir. 'S' varsa geçmiş olsun; sigortanız iptal olur."

EMEKLİLİK İPTAL EDİLİYOR, MAAŞ FAZLASIYLA GERİ ALINIYOR

Erdem, hileli sigorta tespit edilmesi halinde sadece sigortanın değil emekliliğin de iptal edildiğini vurguladı.

"Yıllar sonra emeklilik iptal edildiğinde bugüne kadar aldığınız bütün maaşlar faiziyle sizden geri isteniyor. Bu miktarlar milyonları bulabiliyor. İnsanların evlerindeki eşyalar haczedilebiliyor" diyen Erdem, vatandaşların bu tür yollara başvurmaması gerektiğini söyledi.

"İSTEĞE BAĞLI SİGORTA VARKEN, HİLE YAPMAYIN BAŞINIZ YANAR"

Çalışma imkânı olmayanlar için sistemde "isteğe bağlı sigorta" seçeneğinin bulunduğunu hatırlatan Erdem, "'Bizim çocuğu, hanımı, beyi senin dükkânda sigortalı gösterelim' işine lütfen girmeyin, başınız yanar" ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASINA KADAR GİDEBİLİR

Bu tür uygulamaların yalnızca sigortalıyı değil işvereni de zor durumda bıraktığını belirten Erdem, "Burada evrakta sahtecilik söz konusu olduğu için iş ceza mahkemelerine kadar gidebilir. Bu durum iş yeri için de cezai müeyyide doğurur" dedi.

HEM ŞİRKET HEM DE ÇALIŞAN SIK SIK KONTROL ETMELİ

Bazı durumlarda şirket sahiplerinin bilgisi dışında muhasebe şirketleri üzerinden sahte sigortalı bildirimleri yapılabildiğini kaydeden Erdem, hem işverenlerin hem de çalışanların hizmet dökümlerini düzenli kontrol etmesi gerektiğini ifade etti.

"Çalıştığınız şirket sahte bir şirket olabilir, ileride başınız yanmasın. Hizmet dökümünüzde K, S ve Ş harfleri varsa mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'yla görüşün" uyarısında bulundu.

UNVANINIZI KONTROL EDİN

Geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren düzenlemeye de dikkat çeken Erdem, çalışanların yaptıkları görevle bildirilmek zorunda olduğunu hatırlattı.

"Eğer muhasebe elemanısınız ama sizi temizlik elemanı gibi gösteriyorlarsa bu, unvanınıza göre maaş verilmediği anlamına gelir. Böyle bir durumda hemen Sosyal Güvenlik Kurumu'na ya da Alo 170'e bildirim yapılmalı. Bunların denetimi de yapılmaktadır" dedi.