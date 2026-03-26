Trend Galeri Trend Ekonomi e-Devlet’te unutulan para nasıl sorgulanır? Bankalarda zaman aşımına uğrayan hesaplara nasıl ulaşılır? İşte adım adım sorgulama ekranı...

Şahısların bankalarda unuttukları paralar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılır. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmayan ve aranmayan hesaplar zaman aşımına uğrar.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 26.03.2026 12:49
Bankalarda unutulan ve belli bir süre işlem yapılmayan hesaplar zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), aktarılıyor. Özellikle geçmişte açılmış ve aktif olarak kullanılmayan hesaplarda biriken tutarlar hak sahipleri tarafından fark edilmedikleri takdirde kaybolabiliyor.

Her yıl milyarlarca lira bu şekilde TMSF'ye devredilebiliyor. Unutulan paralar genellikle e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Gerekli şartları sağlayan ve işlemlerini gerçekleştirenler paralarını geri alarak hesaplarına ulaşabiliyor.

Bankalarda 10 yılı aşkın süre işlem yapılmadan unutulan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kamuya aktarılıyor.

Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, 10 yıl boyunca işlem görmeyen (aranmayan) mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi her yıl Şubat ayı başı itibarıyla ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) resmi internet sitelerinde ilan ediliyor.

Hesapların ilan edilmesinin ardından Haziran ayının 15'ine kadar herhangi bir şekilde sahibi çıkmayan hesaplar TMSF'ye geçiyor. Böylelikle yaklaşık 4 ay boyunca ilan edilen hesaplar hak sahiplerinin fark etmesiyle geri alınabiliyor. Bu sürenin sonunda hak sahibi ya da miracısı ortaya çıkmazsa yeniden TMSF devreye giriyor.

Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, hesap sahibinin en son talebi, işlemi veya yazılı talimatı tarihinden itibaren 10 yıl içinde aranmayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zamanaşımına tabi oluyor.

BANKALARDA UNUTULAN PARALAR NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden unutulan paralar için arama işlemi yapılabiliyor.

Unutulan paraları geri alabilmek için şu adımlar izlenir:

  • e-Devlet sistemine giriş yapın.
  • T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle www.turkiye.gov.tr adresinden sisteme giriş yapın.
  • Arama çubuğuna "TMSF unutulan para" yazın.
  • Hizmetler arasında "Bu Yıl TMSF'ye Devredilecek Hesaplara İlişkin Sorgulama" seçeneğini bulun.
  • Sorgulama ekranına ulaşın.
  • Açılan sayfada adınıza kayıtlı zaman aşımına uğramış hesaplar varsa, liste halinde görüntülenir.
  • Bilgileri kontrol edin.
  • Hesap türü, banka adı ve varsa bakiye bilgileri ekranda yer alır.
  • Başvuru süresini kaçırmayın.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra şahsen ilgili bankanın şubesine başvuru yapılması gerekiyor.