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Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Ehliyet alacaklar için kritik süreç başladı. Yeni yılda hem fiyatlar iki katına çıkacak hem de kurallar daha da sıkı hale gelecek. Peki B sınıf ehliyet ücreti ne kadar olacak? Yeni kurallar nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
İHA
Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:21
Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

2027 yılında ehliyet almak isteyen sürücü adayları için yeni bir dönem başlıyor. Sürücü kursu ücretleri, devlet harçları ve sınav bedellerindeki artış beklentisiyle B sınıfı ehliyet maliyetinin 50 bin TL seviyesine yaklaşması bekleniyor. Bunun yanında direksiyon eğitimi ve sınav uygulamalarında da önemli değişiklikler gündemde.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Yeni sistemle birlikte adayların yalnızca belirlenmiş güzergâhlarda araç kullanması yeterli olmayacak. Şehir içindeki akan trafikte, çevre yollarında, otoyollarda ve şehirlerarası yollarda sürüş becerileri de değerlendirilecek.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

SÜRÜCÜ KURSU ÜCRETLERİ ARTACAK

2026 yılında yaklaşık 20 bin ila 24 bin TL arasında değişen B sınıfı sürücü kursu ücretlerinin, 2027 yılında 30-35 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kurs ücretlerinde yüzde 30 ila 50 arasında artış gündeme gelirken özellikle büyükşehirlerde daha yüksek fiyatlar öne çıkıyor.

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Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

TOPLAM 50 BİN TL'Yİ AŞACAK

B sınıfı ehliyet almak isteyenlerin ödeyeceği toplam tutar yalnızca sürücü kursu ücretinden oluşmuyor. Teorik e-sınav, direksiyon sınavı, ehliyet harcı, değerli kâğıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli de maliyete ekleniyor.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

2027 yılı için öngörülen örnek maliyet hesabı şöyle:

Ücret kalemi

2026 tutarı

2027 tahmini

Sürücü kursu ücreti

20.000 TL

35.000 TL

B sınıfı ehliyet harcı

6.754 TL

8.634 TL

Değerli kâğıt bedeli

1.690 TL

2.159 TL

Vakıf hizmet bedeli

425 TL

543 TL

E-sınav ücreti

1.250 TL

1.598 TL

Direksiyon sınavı ücreti

2.000 TL

3.500 TL

Toplam

32.119 TL

51.434 TL
Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Bu hesaplamaya göre B sınıfı ehliyet almanın toplam maliyeti 2027 yılında yaklaşık 51 bin 434 TL'ye ulaşabilir. Böylece mevcut döneme kıyasla yaklaşık 19 bin 315 TL'lik artış ortaya çıkıyor.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

DİREKSİYON EĞİTİMİ 12 SAATTEN 20 SAATE ÇIKIYOR

Yeni sistemle birlikte sürücü adaylarının direksiyon eğitim sürelerinde de değişiklik yapılması gündemde. Mevcut uygulamada 12 saat olan direksiyon eğitiminin 20 saate çıkarılması planlanıyor.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Eğitim süresinin uzatılmasıyla adayların trafikte daha fazla pratik yapması ve farklı yol koşullarında araç kullanma deneyimi kazanması hedefleniyor. Direksiyon sınavının süresinin de yaklaşık bir saate çıkarılması öngörülüyor.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

EZBERE DAYALI DİREKSİYON SINAVI DÖNEMİ SONA ERİYOR

Yeni sınav sisteminin 2027 yılında uygulanmaya başlanması planlanıyor. Mevcut sistemden farklı olarak adayların belirli sınav güzergâhlarını ezberlemesi yerine gerçek trafik koşullarındaki sürüş becerileri ölçülecek.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Sınavlarda şehir içindeki akan trafik, çevre yolları, otoyollar ve şehirlerarası yollar da değerlendirme kapsamına alınacak. Böylece sürücü adaylarının farklı trafik yoğunluklarında ve yol koşullarında araç kullanma yeterlilikleri sınanacak.

Yeni uygulamayla birlikte adayların yalnızca park ve belirli manevralardaki başarısı değil, trafik akışına uyumları, araç hâkimiyetleri ve sürüş güvenliğine ilişkin becerileri de daha kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

EHLİYET ALACAKLAR İÇİN SON TARİH

Yeni yılda beklenen fiyat artışlarından ve yeni kurallardan etkilenmek istemeyen adaylar için 10 Kasım'da başlayacak kursların son fırsat olarak öne çıkıyor. Uzmanlar ehliyet almayı planlayan adayların 2026 yılı bitmeden kursa kayıt yaptırmasının önemine vurgu yapıyor.

Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Hem fiyat artışını hem de kural değişikliklerini duyan adaylar ise şimdiden kurslara müracaatı artırmış durumda.

Mevcut tarifeden yararlanmak isteyen vatandaşlar yıl sonu gelmeden sürücü kurslarına başvuruyor. Özellikle büyükşehirlerdeki kurslarda yoğunluk yaşandığı, bazı kursların kontenjanlarının dolma noktasına geldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör