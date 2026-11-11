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Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Ehliyet alacaklar için kritik süreç başladı. Yeni yılda hem fiyatlar iki katına çıkacak hem de kurallar daha da sıkı hale gelecek. Peki B sınıf ehliyet ücreti ne kadar olacak? Yeni kurallar nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 11.11.2026 15:21