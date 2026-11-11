Ehliyette hem fiyatlar hem kurallar değişiyor! İki katına çıkacak, daha da zor hale gelecek

Ehliyet alacaklar için kritik süreç başladı. Yeni yılda hem fiyatlar iki katına çıkacak hem de kurallar daha da sıkı hale gelecek. Peki B sınıf ehliyet ücreti ne kadar olacak? Yeni kurallar nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar...
2027 yılı için öngörülen örnek maliyet hesabı şöyle:
|
Ücret kalemi
|
2026 tutarı
|
2027 tahmini
|
Sürücü kursu ücreti
|
20.000 TL
|
35.000 TL
|
B sınıfı ehliyet harcı
|
6.754 TL
|
8.634 TL
|
Değerli kâğıt bedeli
|
1.690 TL
|
2.159 TL
|
Vakıf hizmet bedeli
|
425 TL
|
543 TL
|
E-sınav ücreti
|
1.250 TL
|
1.598 TL
|
Direksiyon sınavı ücreti
|
2.000 TL
|
3.500 TL
|
Toplam
|
32.119 TL
|
51.434 TL