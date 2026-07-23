Trend Galeri Trend Ekonomi Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Sürücü belgesi alımında kurallar yeniden belirleniyor. Ehliyet almak isteyenler 2 yıl boyunca aday sürücü olarak sayılacak. Trafik kurallarını 3 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek, bu kişiler yeniden kursa gidecek. Aday sürücüler için belirlenen ceza puanı sınırı da belli oldu. İşte tüm detaylar ve merak edilenler…

AA
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:40
Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor. Sürücü belgelerine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. İşte milyonları ilgilendiren düzenlemenin detayları…

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

2 YIL ADAY SÜRÜCÜLÜK SÜRESİ

Kabul edilen 7 maddede ehliyet ve sürücülükle ilgili yeni düzenlemeler dikkat çekti. İlk kez ehliyet alan ya da ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden edinen kişiler tam 2 yıl boyunca aday sürücü olarak kabul edilecekler.

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!
  • Öte yandan aday sürücüler için ceza puanı 75 olarak uygulanacak.
  • Araç cinsine bakılmaksızın bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullanıldığının tespit edilmesi de sürücü belgesini iptal edilmesine neden olacak.
  • Kanun'da yer alan dönüş kuralları, yayalara ilk geçiş hakkı verilmesi ile sürücülerin ve yolcuların koruyucu sistemleri kullanma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin herhangi birinin 3 kez ihlal edilmesi halinde aday sürücü belgesi iptal edilecek.
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

EHLİYETİ İPTAL EDİLEN YENİDEN KURSLARA YAZILACAK

Aday sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Buna göre aday sürücüler:

  • Yeniden sürücü kursuna kayıt yaptıracak,
  • Teorik ve direksiyon sınavlarını tekrar geçecek,
  • Psikoteknik değerlendirmeden geçecek,
  • Psikiyatri uzmanından sürücülüğe engel bir durum bulunmadığına ilişkin rapor alacak,
  • Tüm trafik cezalarını ödeyecek,
  • Varsa bekleme veya geçici geri alma süresini tamamladıktan sonra yeniden başvuru yapabilecek
Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı, Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması ve varsa iptal işlemi sonrası bekleme süresi veya geçici geri alma işlemleri sonrası geri alma süresi kadar zamanın geçmiş olması zorunlu olacak.

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Aday sürücü belgesi iptal işlemleri, Kanun'da görev ve yetkileri belirtilen trafik zabıtasınca yapılacak. Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na uyum sağlanması amacıyla Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun "Kurtarma ve yardım" başlıklı hükmünde değişiklik yapılıyor.

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Buna göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kazaya uğramış, zor durumda kalan ve tehlike içinde bulunan hava aracına gerekli hizmetin verilmesini sağlayacak. Kolluk kuvvetleri ve diğer yetkililer, kazaya uğramış, zor durumda kalan veya tehlike içinde bulunan hava aracına, uçuş ekibine, yolculara, kurtarma ve yardım ekibinin görevini yapmasına yardımcı olmakla yükümlü olacak.

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

TEKLİF METNİNDEN BİR MADDE ÇIKARILDI

Genel Kurulda kabul edilen önergeyle, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki desteklerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye kaynaklarından karşılanmasını öngören 3. madde teklif metninden çıkarıldı.

Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!

Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör