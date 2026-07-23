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Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!
Ehliyette rota yeniden belirleniyor! Kurallar baştan yazılıyor: 2 yıl detayına ve 75 puan şartına dikkat!
Sürücü belgesi alımında kurallar yeniden belirleniyor. Ehliyet almak isteyenler 2 yıl boyunca aday sürücü olarak sayılacak. Trafik kurallarını 3 kez ihlal edenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek, bu kişiler yeniden kursa gidecek. Aday sürücüler için belirlenen ceza puanı sınırı da belli oldu. İşte tüm detaylar ve merak edilenler…
Giriş Tarihi: 23.07.2026 09:16
Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 09:40