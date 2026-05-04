Ek doğum izni için başvurular bugün!

NE KADAR DOĞUM DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI?



1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek. Ödemeler 5 yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak. Destek ödemeleri için başvurular 8 Nisan itibarıyla e-devlet üzerinden alınmaya başlandı. Geçen hafta itibariyle 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuru 116 bin 594 yani yüzde 41 oranla birinci çocuk için yapıldı. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. Üçüncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843. Üçün üzerinde çocuğu olan ailelerin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illerin başında ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul'u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti. İlk ödemeler bu ay içinde yapılacak.