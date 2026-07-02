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Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

SpaceX hisselerinde yaşanan yüzde 6,2'lik değer kaybı, Elon Musk'ın net servetini 59 milyar dolar azaltarak 994,1 milyar dolara düşürdü. Trilyon dolar sınırının altına gerileyen Musk, buna rağmen dünyanın en zengin kişisi unvanını korumayı başardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:40