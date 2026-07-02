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Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

SpaceX hisselerinde yaşanan yüzde 6,2'lik değer kaybı, Elon Musk'ın net servetini 59 milyar dolar azaltarak 994,1 milyar dolara düşürdü. Trilyon dolar sınırının altına gerileyen Musk, buna rağmen dünyanın en zengin kişisi unvanını korumayı başardı. İşte detaylar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 02.07.2026 07:37 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 07:40
Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

SpaceX hisselerinde çarşamba günü yaşanan yüzde 6,2'lik düşüş, şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk'ın servetinde sert bir gerilemeye yol açtı.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

Hisse fiyatındaki geri çekilmenin ardından Musk'ın net serveti 59 milyar dolar azalarak 994,1 milyar dolara indi. Böylece Musk, yeniden trilyon dolar eşiğinin altına düştü.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

SPACEX HİSSELERİNDE KÂR SATIŞI ETKİSİ

SpaceX hisseleri, son üç işlem seansında kaydedilen yaklaşık yüzde 12'lik yükselişin ardından çarşamba günü değer kaybetti.

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Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

Geri çekilmeye rağmen şirket hisseleri önceki yükselişinin önemli bölümünü korudu.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

Elon Musk'ın portföyünde yaklaşık 4,8 milyar adet SpaceX hissesi ile hisse başına 8,40 dolar kullanım fiyatına sahip 350 milyon hisse opsiyonu bulunuyor.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

DÜNYANIN EN ZENGİN İSMİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Servetindeki düşüşe rağmen Elon Musk, dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürdü.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

Musk'ı 292,7 milyar dolarlık servetiyle Google'ın kurucu ortaklarından Larry Page takip ederken, Sergey Brin ise 270 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

WEDBUSH'TAN SPACEX'E 190 DOLAR HEDEF FİYAT

Tesla'ya yönelik olumlu analizleriyle tanınan Wedbush Securities analisti Dan Ives, çarşamba günü SpaceX için ilk analiz raporunu yayımladı.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

Ives, SpaceX'i "teknoloji sektöründeki en farklılaşmış şirketlerden biri" olarak nitelendirirken, şirket için 190 dolarlık hedef fiyat açıkladı.

Elon Musk trilyoner statüsünü kaybetti: SpaceX hisselerindeki düşüş servetini 59 milyar dolar eritti

Analizde, SpaceX'in bağlantı hizmetleri, roket fırlatma operasyonları ve yapay zeka altyapısı alanlarındaki yatırımları sayesinde gelecekte hiper ölçekli bir teknoloji şirketine dönüşmek için güçlü bir konumda bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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