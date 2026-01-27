EMEKLİ MAAŞ FARKI 2026! SSK, Bağkur 3.199 lira emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?
Emekli zammı için yeni oranı 5 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasının hemen ardından belli oldu. SSK, Bağkur emeklisinin maaş zammı yüzde 12,19 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise yeniden yapılan bir düzenleme ile 20 bin liraya çıkarıldı. Arada oluşan 3 bin 199 liralık maaş farkı için ödeme takvimi merak ediliyor. Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 27.01.2026 06:32