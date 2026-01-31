Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ! 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, emekli maaşı farkı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Ocak ayı itibarıyla 16.881 TL maaş alan emekliler için oluşan 3.119 TL tutarındaki en düşük emekli maaş farkı, Resmi Gazete'de yayımlanacak karar sonrası belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bu hafta yatar mı?

Giriş Tarihi: 31.01.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:50