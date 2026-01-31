Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ! 16.881 TL emekli maaşı alana 3.119 TL maaş farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesini öngören yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, emekli maaşı farkı ödemeleri yeniden gündeme geldi. Ocak ayı itibarıyla 16.881 TL maaş alan emekliler için oluşan 3.119 TL tutarındaki en düşük emekli maaş farkı, Resmi Gazete'de yayımlanacak karar sonrası belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Peki, en düşük emekli maaş farkı ne zaman yatacak, Resmi Gazete'de yayınlandı mı, bu hafta yatar mı?

Giriş Tarihi: 31.01.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 11:50
Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren emekli maaşı farkı düzenlemesi Meclis'ten geçti. En düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, Ocak ayı maaşı 16.881 TL olan emekliler için 3.119 TL tutarında en düşük emekli maaş farkı oluştu. Söz konusu fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı, Resmi Gazete yayımlanma sürecinin tamamlanmasıyla netlik kazanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ!

En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 2026 Ocak ayından itibaren en düşük emekli aylığı 20 bin TL'ye yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

En düşük emekli maaşını 20 bin liraya çıkmasını içeren bazı kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik öngören düzenlemeleri içeren Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesindeki tutar 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Düzenleme 2026 yılı Ocak ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı alanlar için planlanan 3.119 TL'lik fark ödemeleri belirlenen takvim doğrultusunda ödenecek.

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) ek fark ödemeleri 4 Şubat Çarşamba günü hesaplarda olacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.