Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli maaşı 16.881 TL'den 20 bin TL olana ek kazanç! İşte banka banka emekli promosyon listesi

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltiliyor. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu. Emekli zamlarının belli olmasıyla bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açmaya başladı. Emekli maaşı promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'yi bulurken, bazı bankalar ise özel kampanyalarla promosyon ödemesini 60 bin TL'ye kadar yükseltti. Peki emekliler bankalar ile anlaşırken nelere dikkat etmeli? Anlaşması olan emekli daha yüksek promosyon alabilir mi? 20 bin TL alan emekliye ne kadar promosyon verilecek? İşte banka banka 2026 emekli promosyon listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:59
Yeni yılda emekli zammı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.19 oranında artış alırken memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı ise yüzde 18.60 oldu. Yaklaşık 5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 20 bin TL'ye yükseltilirken, en düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 liraya çıktı.

Emekliler maaşlarına yapılacak zammın belli olmasının ardından şimdi bankaların verdiği emekli promosyonu tekliflerini merakla araştırmaya başladı. Bankalar 2026 emekli promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. İşte ayrıntılar...

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emeklilere nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli zamlarının belli olmasıyla tek tek yeni yıl için promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası, bankaların gelirinin daha da artacağı için promosyon miktarları daha da yukarı çıktı.

Emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken, bazı bankalar özel tekliflerle promosyon miktarını 60.000 TL'ye kadar yükseltti.

EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLAN NE KADAR PROMOSYON ALACAK?

Bankalar, kendileriyle protokol imzalayan emekli ve vefat eden sigortalından kaynaklı maaş alan dul ve yetim müşterilerine maaş tutarına göre taban bir promosyon ücreti veriyor.

Bankaların güncel maaş kademeleri şu şekilde:

  • 0 – 9.999 TL

  • 10.000 – 14.999 TL

  • 15.000 – 19.999 TL

  • 20.000 TL ve üzeri

Bazı bankalar daha detaylı ayrım yaparak sistemi genişletebilir:

  • 20.000 – 24.999 TL
  • 25.000 TL ve üzeri
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkmasıyla yaklaşık 5 milyon emekli bir üst kademe promosyon dilimine geçiş yapacak. Böylelikle emeklilere daha yüksek promosyon alma imkanı doğacak.

En düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkmasıyla birlikte 12 bin TL olan taban promosyonun 18–20 bin TL bandına yükselmesi, ek şartlar ile toplam promosyonun ise 32 bin TL'ye kadar çıkması bekleniyor. En düşük maaş alan SSK ve Bağ-Kur'lular bankalardan şartsız bir şekilde 18.000 – 20.000 TL arası promosyon alabilecek.

Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı daha da yükseltebilir.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDEN NE YAPMALI?

Bankalarla anlaşması devam eden emekliler, yeni yılda daha yüksek promosyon teklifi verilirse güncelleme talep ederek ek promosyon alabiliyor. Başka bir bankaya geçiş dahilinde ise mevcut anlaşma gereği promosyonun belirli kısmının iade edilmesi gerekiyor. Taahhüt yoksa cezasız banka değiştirilebilir.

Emekliler maaşlarını almak istedikleri bankayı e-Devlet üzerinden ya da banka şubesinden kolayca değiştirebiliyor.

İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon 2026 listesi...

ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI:

Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları emekli maaş tutarına göre genel olarak 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

TEB, 12.000 TL ana promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yaparak toplamda 21.000 TL imkan sağlıyor.

İŞ BANKASI

15.000 TL nakit promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL'ye çıkarttı.

QNB

20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

VakıfBank

Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon vermektedir. Buna ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sağlayarak toplam avantajı 30.000 TL'ye tamamlamaktadır.

Yapı Kredi

Belirli tarihler arasında taahhüt veren emekli müşterilerine toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanımaktadır.

ING

Maaş tutarına göre ek koşul aramaksızın 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarıyla bu rakamı toplamda 28.000 TL'ye yükseltmektedir.

Kuveyt Türk

24.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Sağlam Kart harcamaları ve fatura talimatları karşılığında verilen altın puanlarla toplam kazanımı 27.500 TL yapmaktadır.

DenizBank

12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.

Garanti BBVA

15.000 TL nakit promosyonun üzerine; Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi şartlarla toplam avantajı 25.000 TL seviyesine taşımaktadır.

Halkbank

Halkbank maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Banka aynı zamanda emekli maaşını taşıyanlara toplamda 60.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sunuyor. Bu paket; 12.000 TL nakit promosyon, 30.000 TL tutarında 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler ve yeni fatura talimatlarına 3.500 TL ParafPara gibi kalemlerden oluşuyor.