Emekli maaşı 16.881 TL’den 20 bin TL olana ek kazanç! İşte banka banka emekli promosyon listesi

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emeklilere nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli zamlarının belli olmasıyla tek tek yeni yıl için promosyon tekliflerini açıklamaya başladı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası, bankaların gelirinin daha da artacağı için promosyon miktarları daha da yukarı çıktı.

Emekli promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken, bazı bankalar özel tekliflerle promosyon miktarını 60.000 TL'ye kadar yükseltti.