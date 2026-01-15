Trend
Emekli maaşı 16.881 TL'den 20 bin TL olana ek kazanç! İşte banka banka emekli promosyon listesi
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş artışı için 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük aylık 2026 yılı için yüzde 18.6 artışla 20 bin TL'ye yükseltiliyor. En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira oldu. Emekli zamlarının belli olmasıyla bankalar yeni müşteri kapmak için kesenin ağzını açmaya başladı. Emekli maaşı promosyonları ortalama olarak 31 bin TL'yi bulurken, bazı bankalar ise özel kampanyalarla promosyon ödemesini 60 bin TL'ye kadar yükseltti. Peki emekliler bankalar ile anlaşırken nelere dikkat etmeli? Anlaşması olan emekli daha yüksek promosyon alabilir mi? 20 bin TL alan emekliye ne kadar promosyon verilecek? İşte banka banka 2026 emekli promosyon listesi...
Giriş Tarihi: 15.01.2026 10:59