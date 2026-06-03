EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.