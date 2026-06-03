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EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Milyonlarca emekli ve memurun temmuz ayında alacağı maaş zammı için kritik süreç devam ediyor. Zam oranını belirleyecek beşinci veri, bu hafta netleşecek. Gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından cuma günü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilirken, maaş artışında öne çıkan 3 farklı formül masadaki yerini aldı. Peki en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve 4C'li emeklilere ne kadar zam yapılacak? Refah payı gelecek mi? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar maaş alacak? İşte ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.06.2026 07:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 07:52
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Kurban Bayramı öncesinde yatırılan maaş ve ikramiye olmak üzere çifte ödemenin ardından Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Bayram tatilinin ardından gözler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Söz konusu verinin açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaş artışını belirleyecek 5 aylık enflasyon farkı netleşecek. Böylece temmuz zammına ilişkin tablo daha da belirgin hale gelecek.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Peki, enflasyon için beklentiler ne yönde? Emekli taban aylığı ne kadar olacak? Refah payı gelecek mi? En düşük memur maaşı kaç TL'ye yükselecek? Polis, öğretmen, doktor ne kadar alacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Kurban Bayramı nedeniyle bu aya ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak verilerle birlikte mayıs ayı enflasyon oranı ile yıllık enflasyondaki son durum netleşecek. Söz konusu rakamlar, milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı maaş zammının hesaplanmasında kritik rol oynayacak. Mayıs verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıkmış olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

EMEKLİ ŞİMDİDEN YÜZDE 14.64'ÜK ZAMMI GARANTİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Açıklanan 4 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı şimdiden yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Böylece milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşlarına yansıtılacak en az yüzde 14,64'lük artışı kesinleştirmiş oldu.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre açıklanan 4 aylık enflasyon oranı olan %14,64 dikkate alındığında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şu şekilde olacak:

  • 20.000 TL maaş alan emekli → 22.928 TL
  • 25.000 TL maaş alan emekli → 28.660 TL
  • 30.000 TL maaş alan emekli → 34.392 TL
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

MEMUR MAAŞI ŞİMDİDEN 68 BİN TL'Yİ AŞTI

4 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı netleşmeye başladı.

Ocak–nisan döneminde oluşan %14,64'lük enflasyon sonrası memurlar için %3,28 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %10,51 seviyesine ulaştı.

Bu hesaplamaya göre:

  • En düşük memur maaşı: 61.890 TL → 68.395 TL
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.772 TL → 30.691 TL

Kesin zam oranı, mayıs ve haziran enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin alacağı nihai artış oranı kesinleşmiş olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

5 AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlere göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,65 artacak. Ankete katılan ekonomistler mayıs ayında enflasyonun en az yüzde 1,20 en çok ise yüzde 2,35 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,65) nisanda yüzde 32,37 olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 32,53'e çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Ekonomistlerin beklentisine göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,53 olacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 5 aylık verilere göre en az yüzde 16,53 zam yapılacak. Memur ve memur emeklisi için 5 aylık enflasyon farkı yüzde 4,98'e çıkacak. Toplam zam oranı ise yüzde 12,33'e ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

5 AYLIK KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 5 Aylık Enflasyon: 16,53
  • 5 Aylık Enflasyon Farkı: 4,98
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 12,33
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

5 aylık TÜFE beklentilerine göre en düşük emekli maaşı yeniden hesaplandı.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesinden 23 bin 306 TL'ye bandına yükselecek

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş hesapları 5 aylık beklentilere göre şu şekilde:

  • 20.000 TL → 23.306 TL
  • 25.000 TL → 29.132,50 TL
  • 30.000 TL → 34.959 TL
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

5 aylık TÜFE beklentilerine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 69 bin 519 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 195 liraya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

6 AYLIK TÜFE TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revizyonu ortaya koydu.

Ankete göre reel sektör ve finans temsilcilerinin yıl sonu TÜFE beklentisi %27,53'ten %28,94'e yükseldi. Böylece piyasadaki enflasyon beklentilerinde sınırlı da olsa artış eğilimi devam etti.

Ankette yer alan beklentilere göre şu şekilde:

  • Mayıs ayı enflasyon beklentisi: %1,89
  • Haziran ayı enflasyon beklentisi: %1,52
  • Yıl sonu TÜFE beklentisi: %28,94
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon: 18.58
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankas Piyasa Katılımcıları anketindeki yüzde 18,58'lik zam beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında yeni tablo ortaya çıktı. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli aylığı da 20 bin TL seviyesinden 23 bin 716 TL bandına yükselmiş oluyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş hesapları şu şekilde olacak:

  • 20.000 TL maaş → 23.716 TL
  • 25.000 TL maaş → 29.645 TL
  • 30.000 TL maaş → 35.574 TL
EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 744 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 746 liraya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

ENFLASYON RAPORU DA İPUCU VERİYOR

Merkez Bankası Başkanı Karahan tarafından açıklanan 2026 yılı ikinci çeyrek enflasyon raporuyla da yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 26'ya yükselmişti. Bu tahminine ulaşılabilmesi için enflasyonun mayıs ayında yüzde 1,82, haziran ayında yüzde 1,52 olması gerekiyor. Bu beklentiye göre SSK ve BAĞ-KUR'luların emekli aylıkları temmuz ayında yüzde yüzde 18,5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Yüzde 18,50 zam oranına göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık 20.000 TL'den 23.700 TL'ye yükselecek. 25 bin TL aylık alan bir SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında 29 bin 625 TL'ye, 30 bin TL alan bir emekli ise 35.550 TL'ye çıkacak.

Bu tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı temmuz ayında 70 bin 697 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise enflasyon tahminlerine göre 31 bin 724 lirayı bulacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Temmuz zammı belli olmasıyla daha önce de uygulanan refah payı yeniden devreye alınabilir. Bu da zam oranını yükseltir. Ancak bu konu temmuz ayında, zam oranının belli olmasının ardından kesinlik kazanacak. Emeklilerin zam oranının belli olmasının ardından taban aylıkta bir artış yapılıp yapılmayacağı da karara bağlanacak. Artış için en kuvvetli formül, 6 aylık enflasyon oranının yansıtılması yönünde. Ancak istenirse daha yüksek de belirlenebilir. Ocakta, bir önceki 6 aylık enflasyon oranı yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammı yüzde 12.19 çıkmış, ancak taban aylıkta yüzde 18.48 artış yapılmıştı.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Refah payı ya da taban aylık artışı için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın verilmesinin ardından hızla harekete geçirilecek. Emeklilere maaş ödemeleri 17 Temmuz'da başlıyor. Bu tarihe kadar düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Düzenleme yetişmezse, sonradan hak sahibi emeklilere fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIYOR?

Kök aylık, e-Devlet'teki 'Emekli Aylık Bilgisi' sayfasından görülebiliyor. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam kök aylığı, 'ek ödeme tutarı' da aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi ortaya koyuyor. '5510 Ek 19 Miktarı' ise aylığı (kök aylık ve ek ödemenin toplamı) taban aylığa tamamlayan ilave ödemeyi gösteriyor. Şu anda burada, kök aylığı ve ek ödemeyi 20 bin liraya tamamlayan tutar yazıyor.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

DUL VE YETİMLERE NASIL YANSITILACAK?

Emekli ve memur temmuz zammı netleşiyor: İşte masadaki tüm rakamlar ve maaş formülleri-6 Taban aylık, dul ve yetimlere hisseleri oranında uygulanıyor. En düşük ödeme; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanda 15 bin lira, yüzde 50 olanda 10 bin lira, yüzde 25 olanda da 5 bin lira. Taban aylıkta yapılacak artıştan dul ve yetimler de yararlanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Ölüm aylığı yüzde 75 olana yeni taban aylığın yüzde 75'inden, yüzde 50 olana yüzde 50'sinden, yüzde 25 olana da yüzde 25'inden az ödeme yapılamayacak. Örneğin; taban aylık 23 bin 716 lira olursa, en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanda 17 bin 787 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanda 11 bin 858 liraya, yüzde 25 olanda ise 5 bin 929 liraya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:

Mevcut maaş: 20.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 22.928 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 23.306 TL
%18,50: 23.700 TL
%18,58: 23.716 TL

Mevcut maaş: 21.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 24.074 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 24.471 TL
%18,50: 24.885 TL
%18,58: 24.902 TL

Mevcut maaş: 22.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 25.221 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 25.637 TL
%18,50: 26.070 TL
%18,58: 26.088 TL

Mevcut maaş: 23.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 26.367 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 26.802 TL
%18,50: 27.255 TL
%18,58: 27.274 TL

Mevcut maaş: 24.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 27.514 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 27.967 TL
%18,50: 28.440 TL
%18,58: 28.459 TL

Mevcut maaş: 25.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 28.660 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 29.133 TL
%18,50: 29.625 TL
%18,58: 29.645 TL

Mevcut maaş: 26.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 29.806 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 30.298 TL
%18,50: 30.810 TL
%18,58: 30.831 TL

Mevcut maaş: 27.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 30.953 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 31.463 TL
%18,50: 31.995 TL
%18,58: 32.017 TL

Mevcut maaş: 28.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 32.099 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 32.628 TL
%18,50: 33.180 TL
%18,58: 33.202 TL

Mevcut maaş: 29.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 33.246 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 33.794 TL
%18,50: 34.365 TL
%18,58: 34.388 TL

Mevcut maaş: 30.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 34.392 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 34.959 TL
%18,50: 35.550 TL
%18,58: 35.574 TL

EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

Mevcut maaş: 31.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 35.538 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 36.124 TL
%18,50: 36.735 TL
%18,58: 36.760 TL

Mevcut maaş: 32.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 36.685 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 37.290 TL
%18,50: 37.920 TL
%18,58: 37.946 TL

Mevcut maaş: 33.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 37.831 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 38.455 TL
%18,50: 39.105 TL
%18,58: 39.131 TL

Mevcut maaş: 34.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 38.978 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 39.620 TL
%18,50: 40.290 TL
%18,58: 40.317 TL

Mevcut maaş: 35.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 40.124 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 40.786 TL
%18,50: 41.475 TL
%18,58: 41.503 TL

Mevcut maaş: 36.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 41.270 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 41.951 TL
%18,50: 42.660 TL
%18,58: 42.689 TL

Mevcut maaş: 37.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 42.417 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 43.116 TL
%18,50: 43.845 TL
%18,58: 43.875 TL

Mevcut maaş: 38.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 43.563 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 44.281 TL
%18,50: 45.030 TL
%18,58: 45.060 TL

Mevcut maaş: 39.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 44.710 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 45.447 TL
%18,50: 46.215 TL
%18,58: 46.246 TL

Mevcut maaş: 40.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 45.856 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 46.612 TL
%18,50: 47.400 TL
%18,58: 47.432 TL