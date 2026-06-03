EMEKLİ MAAŞI 2026! 20 bin TL alan emeklilere 3 zam oranı ve refah payı formülü! İşte SSK - Bağkur kök maaş hesaplama

İşte 4 aylık kesinleşen rakamlara ve TCMB'nin beklentilerine göre kuruş kuruş SSK-BAĞKUR emeklisi maaş hesap:
Mevcut maaş: 20.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 22.928 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 23.306 TL
%18,50: 23.700 TL
%18,58: 23.716 TL
Mevcut maaş: 21.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 24.074 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 24.471 TL
%18,50: 24.885 TL
%18,58: 24.902 TL
Mevcut maaş: 22.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 25.221 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 25.637 TL
%18,50: 26.070 TL
%18,58: 26.088 TL
Mevcut maaş: 23.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 26.367 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 26.802 TL
%18,50: 27.255 TL
%18,58: 27.274 TL
Mevcut maaş: 24.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 27.514 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 27.967 TL
%18,50: 28.440 TL
%18,58: 28.459 TL
Mevcut maaş: 25.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 28.660 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 29.133 TL
%18,50: 29.625 TL
%18,58: 29.645 TL
Mevcut maaş: 26.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 29.806 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 30.298 TL
%18,50: 30.810 TL
%18,58: 30.831 TL
Mevcut maaş: 27.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 30.953 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 31.463 TL
%18,50: 31.995 TL
%18,58: 32.017 TL
Mevcut maaş: 28.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 32.099 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 32.628 TL
%18,50: 33.180 TL
%18,58: 33.202 TL
Mevcut maaş: 29.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 33.246 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 33.794 TL
%18,50: 34.365 TL
%18,58: 34.388 TL
Mevcut maaş: 30.000 TL
%14,64 (4 aylık TÜFE): 34.392 TL
%16,53 (5 aylık tahmin): 34.959 TL
%18,50: 35.550 TL
%18,58: 35.574 TL