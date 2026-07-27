Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

Emekli maaş farkı ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 liraya yükseltildi. Emekli aylığına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulan tarihlere göre fark ödemesi yapılacak. 3.552 liralık ödemeler ne zaman hesaplara yatacak?

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 07:35 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:37
EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

En düşük emekli maaşı için yapılacak düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihlere göre ödemeler yapılacak. Geçtiğimiz hafta SGK 4C (Emekli Sandığı) emeklileri için ödeme takvimi belli oldu. İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 zamla 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıktı. Ancak bu rakamın kesinleşmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Şu ana kadar düzenleme önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda sonrasında Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

3.552 TL'LİK FARK NE ZAMAN YATACAK?

Fark ödemeleri için henüz tarih belli değil. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

Öte yandan emekliler için maaş ödeme süreci devam ediyor. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başladı. Tahsis numarasının son rakamının son rakamı 2 olanlara bugün yeni maaşları yatırılacak. Yarın ise 0 olanlara yapılacak ödemeler ile SSK emeklilerine ödemeler tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

Ödeme günleri şöyle:

Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
7 olanlar: 18 Temmuz
5 olanlar: 19 Temmuz
3 olanlar: 20 Temmuz
1 olanlar: 21 Temmuz
8 olanlar: 22 Temmuz
6 olanlar: 23 Temmuz
4 olanlar: 24 Temmuz
2 olanlar: 25 Temmuz
0 olanlar: 26 Temmuz

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

BAĞ-KUR ÖDEMELERİ

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak. İlk ödeme ise bugün başlayacak.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

4C EMEKLİLERİ İÇİN TARİH NETLEŞTİ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4C (Emekli Sandığı) kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerinin 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...

Açıklamaya göre, söz konusu ödeme kapsamında 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar TL zam farkı ödemesi yapılacak.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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