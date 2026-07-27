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EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...
EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA | 3.552 TL’lik fark ne zaman yatacak? İşte 4A, 4B, 4C son durum...
Emekli maaş farkı ödemeleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı yüzde 17,76 zamla 23 bin 552 liraya yükseltildi. Emekli aylığına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulan tarihlere göre fark ödemesi yapılacak. 3.552 liralık ödemeler ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 27.07.2026 07:35
Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 07:37