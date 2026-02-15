Trend
Emekli maaşı hesabı değişiyor: 1999 öncesi,2008 sonrası nasıl hesaplanacak? SSK, Bağkur emeklisi için masadaki formül
SSK, Bağkur emeklisi, 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma süreleri SGK sisteminde maaş hesabı yapılırken ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her dönem için farklı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve katsayılar esas alınıyor. Böylelikle Aylık Bağlama Oranından kaynaklanan 3'lü bir hesaplama sistemi ortaya çıkıyor. Oluşan birbirinden farklı emekli maaşı hesaplama sisteminde reforma gitmek için düğmeye basıldı. 20 bin TL alandan 30 bin TL emekli maaşı alana kadar milyonları etkileyecek düzenleme nasıl şekillenecek?
Giriş Tarihi: 15.02.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 15.02.2026 09:34