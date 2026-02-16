Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli maaşı hesaplamasında yeni dönem: 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül değişiyor

SSK ve Bağkur emeklileri için maaş hesaplaması, 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılıyor. Her dönemde farklı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ve katsayılar kullanılıyor; bu durum emekli maaşında üç aşamalı bir hesaplama sistemine yol açıyor. Mevcut uygulamayı yeniden düzenlemek amacıyla reform çalışmaları başlatıldı. Yeni düzenlemeyle, 20 bin TL alan emekliden 30 bin TL maaş alan emekliye kadar milyonlarca kişiyi ilgilendiren değişiklikler hayata geçirilecek. İşte düzenlemeye ilişkin tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 16.02.2026 07:37