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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme TBMM'de onaylandı! İşte ek ödemeyle hesaba yatacak rakam
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli maaşına düzenleme TBMM'de onaylandı! İşte ek ödemeyle hesaba yatacak rakam
Milyonlarca emekliye yapılacak zam oranının belli olmasının ardından merakla beklenen taban aylık düzenlemesi TBMM'de onaylandı. 2026 yılının ikinci yarısı için en düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira oldu. Gözler şimdi zam farkı ödemelerine çevrildi. Peki taban aylık alanlara fark ödemesi ne zaman yapılacak? Kaç TL yatırılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 25.07.2026 08:40
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 09:11