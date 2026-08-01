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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zam farkının yatacağı tarih belli oldu! İşte hesaba yatacak rakam
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zam farkının yatacağı tarih belli oldu! İşte hesaba yatacak rakam
En düşük emekli maaşının resmen 23 bin 552 liraya yükselmesinin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. Taban aylık alanlara yapılacak fark ödemesi için tarih netleşiyor. Peki fark ödemesi ne zaman yapılacak? Kaç TL yatırılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 09:00