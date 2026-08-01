EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekliye zam farkının yatacağı tarih belli oldu! İşte hesaba yatacak rakam

Memur ve emekliler başta olmak üzree milyonlar için bir zam dönemi daha geride kaldı. Temmuz ayıyla birlikte kamu çalışanları ve 4C'li memur emeklileri yüzde 6,09'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 13,52'lik zam alırken, SSK ve Bağkur emeklileri ise yüzde 17,76 zam aldı.