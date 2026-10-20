EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

UZUN ÇALIŞMA YILLARI MI YÜKSEK PRİM Mİ?

Daha fazla prim gününe sahip olan çalışan mı yoksa primleri yüksek yatan mı daha fazla emekli aylığı alır. Burada devreye SGK'ya bildirilen prim tutarları giriyor. Bu nedenle çok uzun süre sigortası ödenen değil, primleri SGK'ya daha yüksekten bildirilenlerin emekli maaşları daha yüksek olur.