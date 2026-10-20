EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!
Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik süreçlerinde en çok merak edilen konu alınacak maaş tutarı… Bağkur'lu için 9000, SSK'lı için 7200 prim gününü tamamlayarak yaş şartını sağlayan herkes emekli olma hakkı kazanır. Ancak, bazen daha uzun yıllar çalışan daha az prim günü olana göre düşük emekli maaşı alabiliyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? Daha yüksek emekli aylığı nasıl alınır? İşte 8 formül…
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:00
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:13