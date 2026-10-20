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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

Türkiye'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik süreçlerinde en çok merak edilen konu alınacak maaş tutarı… Bağkur'lu için 9000, SSK'lı için 7200 prim gününü tamamlayarak yaş şartını sağlayan herkes emekli olma hakkı kazanır. Ancak, bazen daha uzun yıllar çalışan daha az prim günü olana göre düşük emekli maaşı alabiliyor. Peki, emekli maaşı nasıl artırılır? Daha yüksek emekli aylığı nasıl alınır? İşte 8 formül…

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:13
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

SSK ya da Bağkur gibi herhangi bir hizmet kolundan primleri ödenen ve gerekli şartları sağlayan milyonlarca çalışan bir gün emekli olma hayali kuruyor. Gerekli şartları sağlayanlar emekli aylığı almaya hak kazanıyor. Peki, daha yüksek emekli maaşı nasıl alınır? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

EMEKLİ MAAŞI HESABI NASIL YAPILIYOR?

Türkiye'de sosyal sistemine ilişkin yasalarda zaman zaman değişikliğe gidildi. Bu nedenle emekli maaşları hesaplanırken maaş artışları 3 farklı döneme göre yapılıyor.

  • 9 Eylül 1999 öncesi dönem.
  • 9 Eylül 1999-1 Ekim 2008 arası çalışılan dönem.
  • 1 Ekim 2008 sonrası dönem

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

Bu tarihlerde Aylık Bağlama Oranları da değiştiği için hesaplar farklı oranlara göre yapılıyor. 1999'a kadar emekli maaşlarında aylık bağlama oranı 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 70'ler seviyesinde uygulanıyordu.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

Daha sonra değişen yasa ile 1999-2008 döneminde 25 yıllım sigortalılık için uygulanan aylık bağlama oranı yüzde 60'lar seviyesine kadar çekiliyor. 10 yıl içinde aylık bağlama oranı yüzde 35, sonraki her yıl için yüzde 2 ve 25 yıldan sonra her bir yıl için yüzde 1.5 artış şeklinde hesaplanıyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

Ekim 2008 sonrası için hesaplar yeniden değişiyor. 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50'lere iniyor. Bu tarihte sosyal güvenlik kurumları bir çatı altına toplanıyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

UZUN ÇALIŞMA YILLARI MI YÜKSEK PRİM Mİ?

Daha fazla prim gününe sahip olan çalışan mı yoksa primleri yüksek yatan mı daha fazla emekli aylığı alır. Burada devreye SGK'ya bildirilen prim tutarları giriyor. Bu nedenle çok uzun süre sigortası ödenen değil, primleri SGK'ya daha yüksekten bildirilenlerin emekli maaşları daha yüksek olur.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

SON 7 YIL MI, SON 3,5 YIL MI?

Emekli aylıklarını etkileyen bir başkan konu son çalışılan hizmet kolu oluyor. Emeklilik statüsünü belirlemek için son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 3,5 yıl önemli. SSK'lı çalışanların primleri işveren tarafından ödenirken Bağkurlular kendi primlerini ödüyorlar.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

Bu ödemeler ise genellikle asgari ücretten yapılıyor ve bu da maaşların daha düşük olmasına neden oluyor. Bununla beraber Bağkur'dan emekli olanlar daha fazla prim gününe ihtiyaç duyuyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?

1-) Çalışanın primi esas kazançları emekli maaşı artışlarını en çok etkileyen unsurlarda biri. SGK'ya işveren tarafından bildirilen ödemeler emekli aylığını belirliyor. Çalışanın bordrosundaki brüt maaş ne kadar yüksekse maaşınızda o kadar yüksek oluyor. Bazı iş yerleri yüksek maaş alınmasına rağmen asgari ücretten gösteriyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

2-) Eğer çalışan Bağkurlu ise daha yüksek maaş için ödemelerini tavandan yapması gerekiyor.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

3-) Öte yandan 2 farklı yerden emekli olmak da emekli maaşı kazançlarını artırır. Hem SSK'lı hem Bağkur'lu olan çalışan daha yüksek emekli maaşı alacaktır.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

4-) Son 3.5 yılda SSK'lı olmak BAĞ-KUR'lu olmaktan daha avantajlı. Bu şekilde SSK şartlarıyla emekli olur, maaşınızın yüksek olmasını sağlayabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA I Yüksek emekli maaşı için 5 formül: SSK, Bağkur emeklisi dikkat!

5-) Emeklilik dilekçesi tarihi de emekli olmak isteyenler için büyük önem taşıyor. 2027 yılında emeklilik dilekçesi verenler emekli maaşı 2026 yılı yıl sonu enflasyon oranlarına göre hesaplanacak. 2027 yılında dilekçe verenler eğer o yıl içinde enflasyon oranları 2026 yılına göre daha düşükse daha az maaş alacaklar.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK #BAĞKUR #EMEKLİ ZAMMI