EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi dikkat! Maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak?
Emekli maaşı 2026, 5 Ocak Pazartesi günü SSK-Bağkur emeklileri için belli olacak. Kasım ayında enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 0,87 geldi. Böylelikle emekli zammı için belirlenecek tutar değişti. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin Ocak-Temmuz 2026 döneminde alacağı zam oranı ortaya çıkacak. Maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:32