EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi dikkat! Maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak?

Emekli maaşı 2026 zam hesabı için sadece tek bir veri kaldı. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağkur emekli zammı için belirlenen tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı hesaplandı. Maaşı 16,881, 17000, 17,500, 18,500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?