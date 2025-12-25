Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! SSK-Bağkur emeklisi dikkat! Maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak?

Emekli maaşı 2026, 5 Ocak Pazartesi günü SSK-Bağkur emeklileri için belli olacak. Kasım ayında enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 0,87 geldi. Böylelikle emekli zammı için belirlenecek tutar değişti. Aralık ayı enflasyonunun belli olmasının ardından milyonlarca emeklinin Ocak-Temmuz 2026 döneminde alacağı zam oranı ortaya çıkacak. Maaşı 16.881, 17.000, 17.500, 18.500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak?

Giriş Tarihi: 25.12.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:32
Emekli maaşı 2026 zam hesabı için sadece tek bir veri kaldı. Aralık ayı TÜFE verisi sonrasında SSK-Bağkur emekli zammı için belirlenen tutar ortaya çıkacak. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı ile kesinleşen zam oranı hesaplandı. Maaşı 16,881, 17000, 17,500, 18,500,19.000 olanlar yüzde kaç zam alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI BELLİ OLUYOR

4A-4B emeklisinin maaş zammının belli olmasına sadece sayılı günler kaldı. Aralık ayı 2026 Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandığında 6 aylık enflasyon belli olacak. Piyasa tahminlerine göre aralıkta aylık enflasyon yüzde 1,08 şeklinde gerçekleşecek. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik artışla beraber emekliler kendilerine yapılacak zammı şimdiden hesaplamaya başladı. Şu ana kadar açıklanan TÜFE verinden hareketle 5 aylık enflasyon farkı 11,20 olarak gerçekleşti.

Aralık ayı enflasyonunun piyasa beklentilerine uygun gelmesi halinde yeni maaş tablosu şu şekilde gerçekleşecek:
  • Toplam enflasyon: %12.42
  • 6 aylık oluşan enflasyon farkı: %7.05
  • Toplu sözleşme zammı: %11
  • Toplam kümülatif zam: %18,83
Bu tablodaki oranlar gerçekleşirse SSK, Bağkur emeklisi yeni yılda yüzde 12,40 zam alacak.
EMEKLİ ZAMMI ENFLASYONA GÖRE BELİRLENİYOR

Merkez Bankası, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 gelmesini beklerken 2026 yılı için enflasyon beklentisi ise yüzde 13-yüzde 19 arasında değişiyor. Enflasyonun yüzde 33 olması halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 14'lere çıkması söz konusu olabilecek. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı enflasyon hedefi, önceki programda yüzde 17,52 olarak belirlenmişti. Bu oran yeni OVP'de yüzde 28,5'e çıkarıldı. 2026 yılı için yüzde 9,7 olan enflasyon beklentisi yüzde 16'ya yükseltildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında %16,67 zamla en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya kadar yükseldi. Enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek. Aralık ayı enflasyon tahminleri gerçekleşirse 18 bin 977 olacak.

6 PUANLIK FARK KAPANACAK MI?

Diğer yandan memur emeklilerinin maaş artışları ile toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 11 zam nedeniyle SSK, Bağkur emeklileri arasında 6 puanlık bir fark meydana geliyor. 024'ün temmuz ayında 5.42, 2025'in ocak ayında 4.21 ve 2025'in temmuz ayında 1.10'luk SSK, Bağ-Kur emeklileri lehine fark oluşmuştu.

