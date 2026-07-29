Trend
Galeri
Trend Ekonomi
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlar e-devlete baksın! İşte ek ödemeyle hesaba yatacak rakam
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlar e-devlete baksın! İşte ek ödemeyle hesaba yatacak rakam
Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını cebe kodu. Memur emeklilerine zam farkları yatırılırken, gözler taban aylık alan SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak ödemelere çevrildi. En düşük emekli maaşı TBMM'de alınan karar ile 23 bin 552 liraya yükselirken, ek ödemelerle yapılacak zam farkı da netleşti. Peki taban aylık alanlara fark ödemesi ne zaman yapılacak? Kaç TL yatırılacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:38
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 06:53