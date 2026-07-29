EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlar e-devlete baksın! İşte ek ödemeyle hesaba yatacak rakam

TABAN AYLIK DÜZENLEMESİ TBMM'DE ONAYLANDI

5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ödenen en düşük emekli aylığı, yüzde 17,76'lık zamla 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltildi.