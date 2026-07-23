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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM'de son durum...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Taban aylık alanlara yapılacak zam farkı ödemeleri için ise gözler TBMM'deki yasa düzenlemesine çevrildi. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi ocak zammı için ilk sinyali verdi. Peki en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi mi? Taban aylık alanlara fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.07.2026 07:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2026 07:35
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan artışlar hesaplara yansımaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 17,76 oranında artırılırken, memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranındaki zamdan yararlandı. En düşük emekli maaşı alanlar için ise gözler TBMM'deki taban aylık düzenlemesine çevrildi.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

YENİ MAAŞLAR HESAPLARA YATIRILMAYA DEVAM EDİYOR

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya başladı. Tahsis numarasının son rakamı 7, 3, 5, 1 ve 8 olanlara yeni maaşları yatırıldı. Bugün ise 6 olanlara yeni maaşları yatırılacak. Ödemeler tahsis numarasının son hanesine göre 28 Temmuz'a kadar devam edecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

5.1 milyon kişiyi kapsayan en düşük emekli maaşı için TBMM'de yasa çalışmaları sürüyor. Taban aylık düzenlemesinin yer 'Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

Torba yasanın 3. maddesinde yer alan taban aylık düzenlemesi de böylelikle TBMM Genel Kurul Görüşmelerinde kabul edilmiş oldu. Torba yasada yer alan teklifin tümü üzerindeki oylama ve yasalaşma süreci henüz devam ediyor. Meclis bugün torba yasayı görüşmek üzere yeniden toplanacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

Bu nedenle yeni kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 20 bin liranın altında olanlara eski taban aylık yani 20 bin lira yatırılıyor. Zam farkları ise söz konusu yasanın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

Fark ödemelerinin ay sonuna doğru açıklanacak takvim doğrultusunda yapılması öngörülüyor. Aradaki fark ise devlet tarafından karşılana 23.552 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?

Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

SSK maaş ödeme günleri şöyle:

  • Son rakamı 9 olanlar: 17 Temmuz
  • 7 olanlar: 18 Temmuz
  • 5 olanlar: 19 Temmuz
  • 3 olanlar: 20 Temmuz
  • 1 olanlar: 21 Temmuz
  • 8 olanlar: 22 Temmuz
  • 6 olanlar: 23 Temmuz
  • 4 olanlar: 24 Temmuz
  • 2 olanlar: 25 Temmuz
  • 0 olanlar: 26 Temmuz
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ÖDEMELER 25-28 TEMMUZ'DA

Bağ-Kur (4B) emeklileri ise zamlı aylıklarını 25-28 Temmuz tarihleri arasında almaya başlayacak. Ödemeler her zamanki gibi tahsis numarasına göre hesaplara yatırılacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

OCAK İÇİN YENİ İPUCU

Takvimden Çığıl Önyener'in haberine göre emeklilere ödemeler sürerken, ocak zamları için ipucu geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışını da 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon gösterecek.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak öngörüldü. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,72 seviyesinde olacak. Böyle bir senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ocak ayında maaşlarına yüzde 9,72 oranında zam alacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

TABAN AYLIK NE KADAR OLACAK?

Emekliler kesin zam oranını 2027 yılının ocak ayında açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek. Oluşacak artışın en düşük emekli aylığına da yansıtılması halinde taban maaş yeniden yükselecek. Merkez Bankası'nın yüzde 9,72'lik enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liradan 25 bin 841 liraya çıkacak.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak zam tablosu...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ OCAK ZAM TABLOSU
MEVCUT MAAŞ (TL) %9.72 ZAM ZAMLI MAAŞ (TL) MEVCUT MAAŞ (TL) %9.72 ZAM ZAMLI MAAŞ (TL)
23.552 %9.72 25.841 62.000 %9.72 68.026
24.000 %9.72 26.333 63.000 %9.72 69.124
25.000 %9.72 27.430 64.000 %9.72 70.221
26.000 %9.72 28.527 65.000 %9.72 71.318
27.000 %9.72 29.624 66.000 %9.72 72.415
28.000 %9.72 30.722 67.000 %9.72 73.512
29.000 %9.72 31.819 68.000 %9.72 74.610
30.000 %9.72 32.916 69.000 %9.72 75.707
31.000 %9.72 34.013 70.000 %9.72 76.804
32.000 %9.72 35.110 71.000 %9.72 77.901
33.000 %9.72 36.208 72.000 %9.72 78.998
34.000 %9.72 37.305 73.000 %9.72 80.096
35.000 %9.72 38.402 74.000 %9.72 81.193
36.000 %9.72 39.499 75.000 %9.72 82.290
37.000 %9.72 40.596 76.000 %9.72 83.387
38.000 %9.72 41.694 77.000 %9.72 84.484
39.000 %9.72 42.791 78.000 %9.72 85.582
40.000 %9.72 43.888 79.000 %9.72 86.679
41.000 %9.72 44.985 80.000 %9.72 87.776
42.000 %9.72 46.082 81.000 %9.72 88.873
43.000 %9.72 47.180 82.000 %9.72 89.970
44.000 %9.72 48.277 83.000 %9.72 91.068
45.000 %9.72 49.374 84.000 %9.72 92.165
46.000 %9.72 50.471 85.000 %9.72 93.262
47.000 %9.72 51.568 86.000 %9.72 94.359
48.000 %9.72 52.666 87.000 %9.72 95.456
49.000 %9.72 53.763 88.000 %9.72 96.554
50.000 %9.72 54.860 89.000 %9.72 97.651
51.000 %9.72 55.957 90.000 %9.72 98.748
52.000 %9.72 57.054 91.000 %9.72 99.845
53.000 %9.72 58.152 92.000 %9.72 100.942
54.000 %9.72 59.249 93.000 %9.72 102.040
55.000 %9.72 60.346 94.000 %9.72 103.137
56.000 %9.72 61.443 95.000 %9.72 104.234
57.000 %9.72 62.540 96.000 %9.72 105.331
58.000 %9.72 63.638 97.000 %9.72 106.428
59.000 %9.72 64.735 98.000 %9.72 107.526
60.000 %9.72 65.832 99.000 %9.72 108.623

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 23.552 TL → Zamlı: 25.841 TL
  • Mevcut: 24.000 TL → Zamlı: 26.333 TL
  • Mevcut: 25.000 TL → Zamlı: 27.430 TL
  • Mevcut: 26.000 TL → Zamlı: 28.527 TL
  • Mevcut: 27.000 TL → Zamlı: 29.624 TL
  • Mevcut: 28.000 TL → Zamlı: 30.722 TL
  • Mevcut: 29.000 TL → Zamlı: 31.819 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 30.000 TL → Zamlı: 32.916 TL
  • Mevcut: 31.000 TL → Zamlı: 34.013 TL
  • Mevcut: 32.000 TL → Zamlı: 35.110 TL
  • Mevcut: 33.000 TL → Zamlı: 36.208 TL
  • Mevcut: 34.000 TL → Zamlı: 37.305 TL
  • Mevcut: 35.000 TL → Zamlı: 38.402 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 36.000 TL → Zamlı: 39.499 TL
  • Mevcut: 37.000 TL → Zamlı: 40.596 TL
  • Mevcut: 38.000 TL → Zamlı: 41.694 TL
  • Mevcut: 39.000 TL → Zamlı: 42.791 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 40.000 TL → Zamlı: 43.888 TL
  • Mevcut: 41.000 TL → Zamlı: 44.985 TL
  • Mevcut: 42.000 TL → Zamlı: 46.082 TL
  • Mevcut: 43.000 TL → Zamlı: 47.180 TL
  • Mevcut: 44.000 TL → Zamlı: 48.277 TL
  • Mevcut: 45.000 TL → Zamlı: 49.374 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 46.000 TL → Zamlı: 50.471 TL
  • Mevcut: 47.000 TL → Zamlı: 51.568 TL
  • Mevcut: 48.000 TL → Zamlı: 52.666 TL
  • Mevcut: 49.000 TL → Zamlı: 53.763 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 50.000 TL → Zamlı: 54.860 TL
  • Mevcut: 51.000 TL → Zamlı: 55.957 TL
  • Mevcut: 52.000 TL → Zamlı: 57.054 TL
  • Mevcut: 53.000 TL → Zamlı: 58.152 TL
  • Mevcut: 54.000 TL → Zamlı: 59.249 TL
  • Mevcut: 55.000 TL → Zamlı: 60.346 TL
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...
  • Mevcut: 56.000 TL → Zamlı: 61.443 TL
  • Mevcut: 57.000 TL → Zamlı: 62.540 TL
  • Mevcut: 58.000 TL → Zamlı: 63.638 TL
  • Mevcut: 59.000 TL → Zamlı: 64.735 TL
  • Mevcut: 60.000 TL → Zamlı: 65.832 TL
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
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