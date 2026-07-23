EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını almaya başladı. Taban aylık alanlara yapılacak zam farkı ödemeleri için ise gözler TBMM'deki yasa düzenlemesine çevrildi. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi ocak zammı için ilk sinyali verdi. Peki en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi mi? Taban aylık alanlara fark ödemesi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar..
İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak zam tablosu...
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SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ OCAK ZAM TABLOSU
|MEVCUT MAAŞ (TL)
|%9.72 ZAM
|ZAMLI MAAŞ (TL)
|MEVCUT MAAŞ (TL)
|%9.72 ZAM
|ZAMLI MAAŞ (TL)
|23.552
|%9.72
|25.841
|62.000
|%9.72
|68.026
|24.000
|%9.72
|26.333
|63.000
|%9.72
|69.124
|25.000
|%9.72
|27.430
|64.000
|%9.72
|70.221
|26.000
|%9.72
|28.527
|65.000
|%9.72
|71.318
|27.000
|%9.72
|29.624
|66.000
|%9.72
|72.415
|28.000
|%9.72
|30.722
|67.000
|%9.72
|73.512
|29.000
|%9.72
|31.819
|68.000
|%9.72
|74.610
|30.000
|%9.72
|32.916
|69.000
|%9.72
|75.707
|31.000
|%9.72
|34.013
|70.000
|%9.72
|76.804
|32.000
|%9.72
|35.110
|71.000
|%9.72
|77.901
|33.000
|%9.72
|36.208
|72.000
|%9.72
|78.998
|34.000
|%9.72
|37.305
|73.000
|%9.72
|80.096
|35.000
|%9.72
|38.402
|74.000
|%9.72
|81.193
|36.000
|%9.72
|39.499
|75.000
|%9.72
|82.290
|37.000
|%9.72
|40.596
|76.000
|%9.72
|83.387
|38.000
|%9.72
|41.694
|77.000
|%9.72
|84.484
|39.000
|%9.72
|42.791
|78.000
|%9.72
|85.582
|40.000
|%9.72
|43.888
|79.000
|%9.72
|86.679
|41.000
|%9.72
|44.985
|80.000
|%9.72
|87.776
|42.000
|%9.72
|46.082
|81.000
|%9.72
|88.873
|43.000
|%9.72
|47.180
|82.000
|%9.72
|89.970
|44.000
|%9.72
|48.277
|83.000
|%9.72
|91.068
|45.000
|%9.72
|49.374
|84.000
|%9.72
|92.165
|46.000
|%9.72
|50.471
|85.000
|%9.72
|93.262
|47.000
|%9.72
|51.568
|86.000
|%9.72
|94.359
|48.000
|%9.72
|52.666
|87.000
|%9.72
|95.456
|49.000
|%9.72
|53.763
|88.000
|%9.72
|96.554
|50.000
|%9.72
|54.860
|89.000
|%9.72
|97.651
|51.000
|%9.72
|55.957
|90.000
|%9.72
|98.748
|52.000
|%9.72
|57.054
|91.000
|%9.72
|99.845
|53.000
|%9.72
|58.152
|92.000
|%9.72
|100.942
|54.000
|%9.72
|59.249
|93.000
|%9.72
|102.040
|55.000
|%9.72
|60.346
|94.000
|%9.72
|103.137
|56.000
|%9.72
|61.443
|95.000
|%9.72
|104.234
|57.000
|%9.72
|62.540
|96.000
|%9.72
|105.331
|58.000
|%9.72
|63.638
|97.000
|%9.72
|106.428
|59.000
|%9.72
|64.735
|98.000
|%9.72
|107.526
|60.000
|%9.72
|65.832
|99.000
|%9.72
|108.623