EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı ne zaman yatacak? İşte TBMM’de son durum...

TABAN AYLIK FARKI İÇİN KAÇ TL YATIRILACAK?

Yüzde 13.52'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıktı. En düşük maaşta 3 bin 755 lira artış yaşandı.

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az 3 bin 755 lira tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 11 bin 265 lira ödeme yapılacak.