EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Taban aylık alanlara zam farkı yolda! Ocak için ilk sinyal: İşte masadaki rakam

İşte SSK ve Bağkur emeklileri için Ocak zam tablosu...
|
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ OCAK ZAM TABLOSU
|MEVCUT MAAŞ (TL)
|%9.72 ZAM
|ZAMLI MAAŞ (TL)
|MEVCUT MAAŞ (TL)
|%9.72 ZAM
|ZAMLI MAAŞ (TL)
|23.552
|%9.72
|25.841
|62.000
|%9.72
|68.026
|24.000
|%9.72
|26.333
|63.000
|%9.72
|69.124
|25.000
|%9.72
|27.430
|64.000
|%9.72
|70.221
|26.000
|%9.72
|28.527
|65.000
|%9.72
|71.318
|27.000
|%9.72
|29.624
|66.000
|%9.72
|72.415
|28.000
|%9.72
|30.722
|67.000
|%9.72
|73.512
|29.000
|%9.72
|31.819
|68.000
|%9.72
|74.610
|30.000
|%9.72
|32.916
|69.000
|%9.72
|75.707
|31.000
|%9.72
|34.013
|70.000
|%9.72
|76.804
|32.000
|%9.72
|35.110
|71.000
|%9.72
|77.901
|33.000
|%9.72
|36.208
|72.000
|%9.72
|78.998
|34.000
|%9.72
|37.305
|73.000
|%9.72
|80.096
|35.000
|%9.72
|38.402
|74.000
|%9.72
|81.193
|36.000
|%9.72
|39.499
|75.000
|%9.72
|82.290
|37.000
|%9.72
|40.596
|76.000
|%9.72
|83.387
|38.000
|%9.72
|41.694
|77.000
|%9.72
|84.484
|39.000
|%9.72
|42.791
|78.000
|%9.72
|85.582
|40.000
|%9.72
|43.888
|79.000
|%9.72
|86.679
|41.000
|%9.72
|44.985
|80.000
|%9.72
|87.776
|42.000
|%9.72
|46.082
|81.000
|%9.72
|88.873
|43.000
|%9.72
|47.180
|82.000
|%9.72
|89.970
|44.000
|%9.72
|48.277
|83.000
|%9.72
|91.068
|45.000
|%9.72
|49.374
|84.000
|%9.72
|92.165
|46.000
|%9.72
|50.471
|85.000
|%9.72
|93.262
|47.000
|%9.72
|51.568
|86.000
|%9.72
|94.359
|48.000
|%9.72
|52.666
|87.000
|%9.72
|95.456
|49.000
|%9.72
|53.763
|88.000
|%9.72
|96.554
|50.000
|%9.72
|54.860
|89.000
|%9.72
|97.651
|51.000
|%9.72
|55.957
|90.000
|%9.72
|98.748
|52.000
|%9.72
|57.054
|91.000
|%9.72
|99.845
|53.000
|%9.72
|58.152
|92.000
|%9.72
|100.942
|54.000
|%9.72
|59.249
|93.000
|%9.72
|102.040
|55.000
|%9.72
|60.346
|94.000
|%9.72
|103.137
|56.000
|%9.72
|61.443
|95.000
|%9.72
|104.234
|57.000
|%9.72
|62.540
|96.000
|%9.72
|105.331
|58.000
|%9.72
|63.638
|97.000
|%9.72
|106.428
|59.000
|%9.72
|64.735
|98.000
|%9.72
|107.526
|60.000
|%9.72
|65.832
|99.000
|%9.72
|108.623