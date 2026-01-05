Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

EMEKLİ PROMOSYONLARI DAHA DA ARTACAK

Bankalar henüz 2026 emekli promosyon listelerini açıklamadı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası, bankaların geliri daha da artacağı için promosyon miktarının da daha çok artması bekleniyor.

Kamu bankalarında verilen en düşük 12 bin TL olan promosyonu, 14.000-18.000 TL aralığına, ortalama olarak 20.000-32.000 promosyon veren özel bankaların 22.000-34-000 TL aralığına, rekabet düzeyinin artmasına göre ise 38.000-42.000 TL arasına çıkacağı tahmin ediliyor.