Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste
Emekli maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranının belli olmasının ardından bankaların emekli promosyonları merakla araştırılıyor. En düşük emekli aylığının 18.939 TL olmasının ardından gözler bankaların emekli promosyonlarında yapacağı zam oranına çevrildi. Peki en düşük emekli promosyonu ne kadar olacak? İşte banka banka 2026 güncel promosyon listesi...
Giriş Tarihi: 05.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:52