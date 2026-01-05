Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Emekli maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranının belli olmasının ardından bankaların emekli promosyonları merakla araştırılıyor. En düşük emekli aylığının 18.939 TL olmasının ardından gözler bankaların emekli promosyonlarında yapacağı zam oranına çevrildi. Peki en düşük emekli promosyonu ne kadar olacak? İşte banka banka 2026 güncel promosyon listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.01.2026 15:47 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:52
Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Emekli maaşı zammı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli oldu. En düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL olmasının ardından gözler bankaların emekli promosyonlarında yapacakları artışa çevrildi.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Peki zam sonrası emekli promosyonları ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı alanlara ne kadar promosyon verilecek? İşte banka banka 2026 emekli promosyon listesi...

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

EMEKLİ PROMOSYONLARI 60 BİN TL'YE DAYANDI

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emeklilere nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Emekli promosyonları 2025 yılı sonu itibarıyla ortalama olarak 31 bin TL'ye kadar çıkarken, bazı bankalar özel kampanyalarla promosyon miktarını 60.000 TL'ye kadar yükseltti.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

EMEKLİ PROMOSYONLARI DAHA DA ARTACAK

Bankalar henüz 2026 emekli promosyon listelerini açıklamadı. Emekli maaşına yapılan zam sonrası, bankaların geliri daha da artacağı için promosyon miktarının da daha çok artması bekleniyor.

Kamu bankalarında verilen en düşük 12 bin TL olan promosyonu, 14.000-18.000 TL aralığına, ortalama olarak 20.000-32.000 promosyon veren özel bankaların 22.000-34-000 TL aralığına, rekabet düzeyinin artmasına göre ise 38.000-42.000 TL arasına çıkacağı tahmin ediliyor.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

MAAŞ MAAŞ YENİ YILDA PROMOSYON MİKTARLARI

2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL olmasının ardından, en düşük emekli maaşı alan emekliler bankalardan en az 18 bin TL ile 26 bin TL arasında promosyon alabilecek.

Aylık emekli maaşı 22 bin TL ile 24.999 TL arasında olanlar, 2026 yılında promosyon olarak 22 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar teklifler görebilecek.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Maaşı 25 bin TL ile 29.999 TL arasında olan emekliler, banka kampanyalarına bağlı olarak en az 27 bin TL ile 38 bin TL arasında promosyon alma şansına sahip olacak.

Aylık emekli maaşı 30 bin TL ve üzerinde olanlar için ise 2026'da promosyon miktarının en az 32 bin TL'den başlayıp 45 bin TL, 35.000 TL'nin üzerindekiler için ise 50 bin TL'ye kadar promosyonlar sürpriz olmayacak.

Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL'nin de üzerine çıkarabilir. Emekli maaşı için yeni promosyon tekliflerinin önümüzdeki günlerde bankalar tarafından tek tek duyurulması bekleniyor.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

2026 Tahmini Emekli Promosyonları

Aylık Emekli Maaşı (Mevcut) 2026 Tahmini Promosyon Aralığı
18.939– 21.999 TL 18.000 – 26.000 TL
22.000 – 24.999 TL 22.000 – 32.000 TL
25.000 – 29.999 TL 27.000 – 38.000 TL
30.000 – 34.999 TL 32.000 – 45.000 TL
35.000 TL ve üzeri 35.000 – 50.000 TL
Not: Hesaplamada yapay zeka araçları kullanılmıştır. Promosyon miktarları bankaların kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir.
Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

İşte banka banka en avantajlı emekli promosyon 2026 listesi...

ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI:

Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları emekli maaş tutarına göre genel olarak 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

TEB, 12.000 TL ana promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yaparak toplamda 21.000 TL imkan sağlıyor.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

İŞ BANKASI

15.000 TL nakit promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL'ye çıkarttı.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

QNB

20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

VakıfBank

Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon vermektedir. Buna ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sağlayarak toplam avantajı 30.000 TL'ye tamamlamaktadır.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Yapı Kredi

Belirli tarihler arasında taahhüt veren emekli müşterilerine toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanımaktadır.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

ING

Maaş tutarına göre ek koşul aramaksızın 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarıyla bu rakamı toplamda 28.000 TL'ye yükseltmektedir.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Kuveyt Türk

24.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Sağlam Kart harcamaları ve fatura talimatları karşılığında verilen altın puanlarla toplam kazanımı 27.500 TL yapmaktadır.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

DenizBank

12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Garanti BBVA

5.000 TL nakit promosyonun üzerine; Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi şartlarla toplam avantajı 25.000 TL seviyesine taşımaktadır.

Emekli maaşına zam sonrası promosyon fırsatı! İşte 18.939 TL alacaklara banka banka en avantajlı liste

Halkbank

Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 60.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sunuyor. Bu paket; 12.000 TL nakit promosyon, 30.000 TL tutarında 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler ve yeni fatura talimatlarına 3.500 TL ParafPara gibi kalemlerden oluşuyor.