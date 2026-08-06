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Emekli maaşında %4'lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...
Emekli maaşında %4'lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...
Emekli dilekçesinin verileceği tarih emekli maaşı için belirleyici oluyor. Yakın zamanda emekli olmaya hak kazanan SSK'lı ve Bağkur'lular emeklilik dilekçelerini ne zaman vermeleri gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. 6 farklı kalem emekli maaşına etki ediyor. Prim gün sayısı mı yoksa maaş tutarı mı daha önemli? İşte "Çok prim günüm var maaşım az yatıyor" diyenler için uzman isimden önemli açıklamalar…
Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:37