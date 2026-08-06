Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

ÇALIŞMA DÖNEMİNDEKİ MAAŞ TUTARI DAHA ÖNEMLİ

Erdem, çalışılan dönemde SGK bildirilen maaşı tutarının emekli maaşını nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı:

"Ben çok çalışıyorum ama az maaş alıyorum." "Çok günüm var ama az maaş alıyorum" Halbuki burada önemli olan gün sayısı değil. Sizin çalışırken aldığınız brüt maaş, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen maaşınız önemli. Yani o ne kadar yüksekse siz o kadar yüksek maaş alabiliyorsunuz. Yani emeklilik maaşını belirleyen kalemlerden biri bu.