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Emekli maaşında %4'lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

Emekli dilekçesinin verileceği tarih emekli maaşı için belirleyici oluyor. Yakın zamanda emekli olmaya hak kazanan SSK'lı ve Bağkur'lular emeklilik dilekçelerini ne zaman vermeleri gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşıyor. 6 farklı kalem emekli maaşına etki ediyor. Prim gün sayısı mı yoksa maaş tutarı mı daha önemli? İşte "Çok prim günüm var maaşım az yatıyor" diyenler için uzman isimden önemli açıklamalar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.08.2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.08.2026 10:37
Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

Prim gün sayısı emekli olmak için önemli bir kriter… Bununla beraber çalışma döneminde yatan maaşınızın SGK'ya nasıl bildirildiği de maaşı etkiliyor. Peki, emeklilik dilekçesi hangi tarihte verilmeli? İşte burada devreye güncelleme katsayısı giriyor… İşte detaylar…

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

EMEKLİ MAAŞINI ETKİLEYEN KALEMLER

Emekli maaşı hesabından enflasyon oranları ile beraber farklı kalemlerde etkili oluyor.

İşte emekli maaşını belirleyen kalemler…

  • Sigortalının çalışırken ödediği primler
  • Üç dönem için aylık bağlama oranları
  • Önceki yılın güncelleme katsayısı
  • Önceki yılın enflasyon oranı
  • Önceki yıl büyümenin yüzde 30'u
  • İçinde bulunulan yılın enflasyon artışı

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

DİLEKÇENİN VERİLDİĞİ TARİH ÖNEMLİ

Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, güncelleme katsayısının önemini A Haber ekranlarından şu sözlerle açıkladı:
Şimdi yıl bitmeye yaklaştığı zaman özellikle emeklilikle ilgili süreçlerini tamamlayanlar acaba bu yıl mı dilekçe vereyim gelecek yıl mı? Çünkü emekli maaşını belirleyen şey aslında sizin ödediğiniz primler tamam bu primlere göre bir maaş belirleniyor ama daha sonra bir güncelleme yapılıyor buna.

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Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

Yani şimdi işte 20 yıl önce, 25 yıl önce aldığın maaş bugün güncelleniyor. Dolayısıyla bu güncelleme katsayısı da içinde bulunduğun yıldan önceki yılın verilerine göre belirleniyor. O yüzden de dilekçenin verildiği tarih önemli.

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

ÇALIŞMA DÖNEMİNDEKİ MAAŞ TUTARI DAHA ÖNEMLİ

Erdem, çalışılan dönemde SGK bildirilen maaşı tutarının emekli maaşını nasıl etkilediğini şu sözlerle açıkladı:

"Ben çok çalışıyorum ama az maaş alıyorum." "Çok günüm var ama az maaş alıyorum" Halbuki burada önemli olan gün sayısı değil. Sizin çalışırken aldığınız brüt maaş, daha doğrusu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen maaşınız önemli. Yani o ne kadar yüksekse siz o kadar yüksek maaş alabiliyorsunuz. Yani emeklilik maaşını belirleyen kalemlerden biri bu.

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

Çünkü mesela sen 9.000 gün çalışmışsındır, çok az maaş alıyorsundur ve az prim ödemişsindir. Ben de 5.000 gün çalışmışımdır ama senin 3-4 katın maaş alıyorumdur. Benim emekli aylığım senden daha yüksek oluyor bu sisteme göre.

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

Üç dönem olarak belirleniyor emekli maaşı hesaplaması. Bu da 2000 öncesi, 2000 ile 2008 arası ve 2008 sonrası. Buradaki bütün dönemler içinde sizin aylık ortalama kazancınızla bir aylık bağlama oranı çarpılıyor. Üç ayrı hesaplama yapılıyor ve üçü toplanıyor. Dolayısıyla bu çalıştığınız dönem de önemli. Güncelleme katsayısı da sizin o dilekçeyi verdiğiniz tarihi belirliyor.

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

EMELİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Erdem milyonların merak ettiği emeklilik dilekçesi tarihine yönelik detayları paylaşarak en karlı tarihi şu sözlerle açıkladı:

Bir kere 2026'da veren bir arkadaşımız için 3 dönem aylık bağlama oranı bir kere hesaplanacak. Yani aylık ortalama kazancına göre maaşı hesaplanacak. Sonra 2025 yılının enflasyonuna bakılacak ve büyüme hızına bakılacak. Dolayısıyla enflasyon düşüyor.

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

Yıl sonunda da %30'un altına gelme ihtimali var. 6 yılın en düşük temmuz ayı da geldi. Dolayısıyla 2027'de enflasyonu 2025 ve 2026'ye göre düşük olacak.

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

O yüzden de 2026'nın çarpanı 1.3190 olarak çıkıyor. Bunu nasıl buluyoruz? 2025 yılı enflasyonuyla büyümesinin %30'unu topluyoruz. Yüzdeliğini çıkartıp 1ile topluyoruz. Formül bu. 2027'yi hesapladığın zaman ise orada da 1. 2714 çıkıyor

Emekli maaşında %4’lük kar: Prim günü mü, maaş tutarı mı daha önemli? İşte emekliyi ilgilendiren detay...

YÜZDE 4'LÜK KAR

Dolayısıyla 2026'da dilekçe verenler daha avantajlı duruma geçiyor. Hatta ben şunu söylüyorum: Eğer emeklilikle ilgili süreciniz tamamlanmışsa hemen başvurun. Çünkü beklersiniz beklediğiniz süre kadar da maaş kaçırıyorsunuz. Erdem emeklilik dilekçesinin 2026 verilmesinin daha mantıklı olduğunu yüzde 4'lük bir kar elde edileceğini ifade etti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#SSK #BAĞKUR