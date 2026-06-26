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Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor. Kadınlar doğum borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı bulurken erkek çalışanlar için ise askerlik dönemi büyük bir fırsatın kapısını aralıyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, erkek sigortalılar için erken emekliliğin yolunu açan askerlik borçlanması hakkında kritik detaylar paylaştı. Erdem, askerlik borçlanmasının sadece eksik primleri tamamlamakla kalmadığını, bazı durumlarda emeklilik tarihini öne çekerek kişiyi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına sokabileceğini vurguladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2026 10:03 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 10:19
Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Türkiye'de milyonlarca çalışan emekli olacağı zamanı merakla bekliyor ve emeklilik yaşını nasıl öne çekeceğine yönelik formülleri araştırıyor. Kadınlar için doğum borçlanması erken emekliliğin kapısını açarken, erkekler için de SGK mevzuatına uygun formüller mevcut.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Emeklilik planları yapan milyonlarca erkek çalışan için prim gün sayılarını artırmanın ve emeklilik yaşını öne çekmenin en kestirme yollarından biri askerlik borçlanması.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, A Haber'de erkek sigortalılar için EYT'li gibi emekli olmanın önünü açan askerlik borçlanması için detayları anlattı.

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Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Erdem, askerlik borçlanmasının sadece eksik primleri tamamlamakla kalmadığını, bazı durumlarda emeklilik tarihini öne çekerek kişiyi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına sokabileceğini vurguladı.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR?

Faruk Erdem, emeklilik için gerekli olan primlerin çalışarak kazanılmasının esas olduğunu ancak yasaların bazı istisnalar tanıdığını belirtti. Kadınlardaki doğum borçlanmasına benzer şekilde erkekler için de askerlik borçlanması imkanı olduğunu ifade eden Erdem, askerlik süresince sigorta primi yatırılamayacağını, bu nedenle devletin bu süreleri satın alma hakkı verdiğini söyledi.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Erdem, konuyu şu sözlerle açıkladı:

"Askerlik sürelerinde prim yatırmak mümkün değil... Askerlik zorunlu bir hizmet olduğu için o sürelerde çalışamıyorsun, prim ödeyemiyorsun. Mevzuatımızda diyor ki; 'Ben seni zorla askere alıyorum. Sen de bu süreleri istersen satın alıp emekliliğinde kullanabilirsin.' Ne kadar askerlik yaptıysan ve ne kadar ihtiyacın varsa."

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ GERİ ÇEKEBİLİR

Askerlik borçlanmasının en büyük avantajının, askerliğin sigorta başlangıcından önce yapılması durumunda ortaya çıktığını belirten Faruk Erdem, bu durumun işe giriş tarihini borçlanılan süre kadar geriye çektiğini kaydetti. Bu sayede, 8 Eylül 1999 sınırını kaçıran birçok kişinin EYT kapsamına girebildiğini belirtti.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

EYT'Lİ OLUP EMEKLİ OLMA FIRSATI

Uzman isim Erdem, bu kritik avantajı şu örnekle detaylandırdı:
"Eğer askerliği sigortadan önce yapmışsanız... askerlik süresince işe giriş tarihini geri çekebilirsiniz. Böylece birçok arkadaşımız EYT'li olup yaş şartı olmadan emekli oldu... Bu da atıyorum işte 2000'de işe giren, 2001'in başlarında işe giren arkadaşlar için 8 Eylül 99 öncesine dönme imkanı sağlar ve EYT'li olup erken emekli olabilir."

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

KİMLER NE KADAR SÜRE BORÇLANABİLİR?

Askerlik süresinin kişiden kişiye değişebileceğini hatırlatan Erdem, genellikle borçlanılan sürenin 18 ay (540 gün) olduğunu ifade etti. Borçlanma yapabilmek için temel şartın "fiilen askerlik yapmış olmak ve o sürede işten ayrı kalmak" olduğunu belirten uzman, farklı askerlik türlerine de değindi:

Üniversite Mezunları: 8 ay olan askerlik sürelerini borçlanabilirler.
Bedelli Askerlik Yapanlar: Fiilen askerlikte geçirdikleri süreyi (örneğin 1 ay) borçlanabilirler.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Faruk Erdem, prim eksiği olanlar için de bu yöntemin bir kurtarıcı olduğunu belirterek; "Yaşı dolmuş ancak primi eksik olan vatandaşlar, 540 gün ya da ihtiyaçları kadar süreyi borçlanarak, daha fazla çalışmaya gerek kalmadan emekli olabilirler" dedi.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü
Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü
Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

ASKERLİK BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması e-devlet üzerinden ya da SGK'ya şahsen başvuru ile yapılabiliyor.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Şu adımları izleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz:

Sisteme Giriş Yapın: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet kapısına (turkiye.gov.tr) giriş yapın.

Hizmeti Bulun: Arama çubuğuna sigortalılık türünüze göre "4A Askerlik Borçlanması Başvurusu" yazın. (Bağ-Kur'lular için 4B, memurlar için 4C seçeneği tercih edilmelidir).

Yeni Başvuru Başlatın: Açılan ekranda sağ üst köşede yer alan "Yeni Başvuru" butonuna tıklayın.

Bilgilerinizi Kontrol Edin: Milli Savunma Bakanlığı entegrasyonu sayesinde askerlik yaptığınız tarihler ve kimlik bilgileriniz ekrana otomatik olarak gelecektir. Bilgilerin doğruluğunu teyit edin.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Süre ve Tutar Seçimi (En Kritik Aşama):

  • Sistem size askerlik sürenizin ne kadarını borçlanmak istediğinizi soracaktır. İhtiyacınıza göre tamamını veya belirli bir gün sayısını (kısmi) seçebilirsiniz.
  • Maliyet açısından, eğer emekli maaşına ekstra bir tavan katkısı aramıyorsanız, günlük en düşük maliyet olan "Taban" (Asgari) seçeneğini işaretlemeniz bütçeniz için en doğrusudur.

Onaylayın: Başvurunuzu gözden geçirip onaylayın. Sistem size takip numarası içeren bir başvuru formu üretecektir.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

SGK Müdürlüklerine Şahsen Başvuru

İnternet üzerinden işlem yapmayı tercih etmeyenler veya kayıtlarında uyuşmazlık olan vatandaşlar için geleneksel yöntem de geçerliliğini koruyor. SGK'nın resmi internet sitesinden indirilen "Askerlik Borçlanması Belgesi" eksiksiz doldurularak, kimlik fotokopisi ile birlikte en son prim ödenen Sosyal Güvenlik Merkezine (SGM) şahsen veya taahhütlü posta ile teslim edilebiliyor.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Başvurunun onaylanmasının ardından süreç dijital olarak veya adrese gönderilen tebligat zarfı ile ilerliyor. Bu aşamada sigortalıların en çok dikkat etmesi gereken detay zaman yönetimi:

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

30 Günlük Kritik Süre: Borçlanma tutarının, tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay (30 gün) içinde peşin olarak ödenmesi gerekiyor.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Para Zamanında Yatmazsa Ne Olur?

Belirlenen 30 günlük süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal edilir. Herhangi bir cezai yaptırımı yoktur; vatandaşlar ilerleyen dönemde yeniden başvurabilir. Ancak yeni dönem asgari ücret zamlarından etkilenmemek için ödemeyi süresi içinde yapmak önem arz ediyor.

Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Ödemeler Nereye Yapılır?

Anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığındaki "SGK Ödemeleri" menüsünden veya SGK'nın online tahsilat sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile kolayca ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#FARUK ERDEM #EMEKLİ #EMEKLİ MAAŞI