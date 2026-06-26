Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Erdem, konuyu şu sözlerle açıkladı:

"Askerlik sürelerinde prim yatırmak mümkün değil... Askerlik zorunlu bir hizmet olduğu için o sürelerde çalışamıyorsun, prim ödeyemiyorsun. Mevzuatımızda diyor ki; 'Ben seni zorla askere alıyorum. Sen de bu süreleri istersen satın alıp emekliliğinde kullanabilirsin.' Ne kadar askerlik yaptıysan ve ne kadar ihtiyacın varsa."