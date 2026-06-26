Emekli maaşını erken almak için büyük fırsat! İşte milyonlarca çalışan için erken emeklilik formülü

Milyonlarca çalışan erken emeklilik ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor. Kadınlar doğum borçlanmasıyla erken emeklilik imkanı bulurken erkek çalışanlar için ise askerlik dönemi büyük bir fırsatın kapısını aralıyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, erkek sigortalılar için erken emekliliğin yolunu açan askerlik borçlanması hakkında kritik detaylar paylaştı. Erdem, askerlik borçlanmasının sadece eksik primleri tamamlamakla kalmadığını, bazı durumlarda emeklilik tarihini öne çekerek kişiyi EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına sokabileceğini vurguladı.