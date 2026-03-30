Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile emekli olmasına rağmen çalışma hayatına devam eden milyonlarca kişi bulunuyor. Yasalarımıza göre emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışanların maaşları da kesilmiyor. Ancak, 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar için yeni bir durum ortaya çıkıyor. İşte detaylar...

FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 30.03.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 30.03.2026 12:19
Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Hem emekli olup hem de çalışanların sayısı giderek artıyor. Bu emekliler iki maaşı da alıyor. Bazı çalışan emekliler için ödemeler üçe de çıkabiliyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Türkiye'de emekli sayısı giderek artarken bunların önemli bir bölümü de çalışma hayatına devam ediyor. Özellikle EYT yasası ile emekli olanların yaşlarının genç olması çalışma hayatlarından ayrılmalarını da zorlaştırdı. Bu durumda hem emekli maaşı alıp hem de işlerine devam edenlerin sayısı çoğaldı.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Yasalarımıza göre emekli olduktan sonra çalışmanın önünde bir engel bulunmuyor. Ayrıca emekli olduktan sonra çalışanların maaşları da kesilmiyor. Emekli maaşları ve diğer hakları tam olarak ödeniyor. Emekli olduktan sonra kendi işini yapmaya devam edenlerin de aldıkları emekli aylığında herhangi bir değişiklik olmuyor. Daha önce uygulanan Sosyal Güvenlik destek Primi kesintisi de kaldırıldığı için kendi işini yapmaya devam eden emeklilere tam maaş ödeniyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

TEK İSTİSNA MEMURLUK

Emekli olduktan sonra çalıştığında aylık almaya devam edilmesinin tek istisnası ise kamuda işe başlamak. Emekli bir kişi kamuda çalışmaya başladığında emekli aylığı kesiliyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Ancak emekliliği iptal edilmiyor. Kamudaki görevi bittikten sonra kesilen emekli aylığı güncellenerek o dönemin şartlarına uygun hale getirilip yeniden bağlanıyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

ÜÇÜNCÜ MAAŞ NASIL ÖDENİYOR

Emekli olup çalışanlar iki aylık birden alabiliyor., Yani hem emekli aylığını hem de çalıştığı yerdeki maaşını alabiliyor. Üçüncü maaş ise ölüm aylığı şeklinde ödeniyor. Eşi vefat eden kişilere ölüm aylığı ödeniyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Kamuoyunda dul maaşı olarak bilinin bu ödemede erkek ya da kadın ayrımı yok. Kişi emekli olsa da çalışıyor olsa da eşi vefat etmişse evlenmediği sürece ölüm aylığı alıyor. Burada ölüm aylığının oranları değişiyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Hiçbir emekliliği ya da çalışmayan bir eş ölüm aylığında yüzde 75 oranında ödeme alıyor. Bu kişi emekli olsa ya da çalışsa oran yüzde 50'ye düşüyor. Dolayısıyla eşinden ölüm aylığı alan bir kişi kendi emekliliğinden ve çalışıyorsa işyerinde aylık alabiliyor. Böylece bu kişiye ödenen aylık sayısı üçü buluyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

2008 SONRASI KESİNTİ OLACAK MI?

2008 yılındaki reform ile çalışan emekliler için yeni bir durum da ortaya çıkmıştı. 1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olanlar emekli olduklarında eğer çalışırlarsa emekli maaşları kesilecek. 2008 sonrasında sigortalı olan kadın ve erkeklerin prim ödeme şartları 7200 gün olarak belirleniyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Bu da 20 yıl ediyor. Yani 2008 de bile çalışmaya başlamış olsa bile bir kişinin SSK'dan emekli olabilmesi için prim gün sayısı 2028'de dolacak. Sonraki yıllarda sigortalı olanlar için ise bu süre uzuyor.

Emekli maaşınız kesilebilir! 1 Ekim 2008 kritik tarih: Prim günü ve yaş şartına dikkat

Bağkur'da ise bu şart 9 bin gün. Yani 25 yıl. Onlar için ise süre 2033 ve sonrasını gösteriyor. Sadece prim şartı değil yaş şartı da bulunuyor. Prim gün sayısı dolsa bile kadınsa 58 erkekse 61 yaş şartı var. Ancak tüm bu şartlar tamamlandıktan sonra emeklilik hakkı elde edilecek. Ve bu kişiler o yıllarda çalışırsa emekli maaşları kesilecek.