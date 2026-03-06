Trend
Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor! e-Devlet'te görülecek... İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül
Milyonlarca çalışan için emekli maaşı hesaplamasında yeni dönem başlıyor. Yüzde 3,6'lık milli gelir büyümesi ile emekli aylığı hesaplamasında kullanılan "katsayı" değişiyor. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları ve e-Devlet'te görünen emekli aylıkları tahminleri buna göre yeniden güncellenecek. Aynı zamanda 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılan SSK ve Bağkur emeklileri için maaş hesaplaması için reform çalışmaları başlatıldı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 06.03.2026 11:44
Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 12:05