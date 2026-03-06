Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor! e-Devlet'te görülecek... İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül

Milyonlarca çalışan için emekli maaşı hesaplamasında yeni dönem başlıyor. Yüzde 3,6'lık milli gelir büyümesi ile emekli aylığı hesaplamasında kullanılan "katsayı" değişiyor. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları ve e-Devlet'te görünen emekli aylıkları tahminleri buna göre yeniden güncellenecek. Aynı zamanda 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılan SSK ve Bağkur emeklileri için maaş hesaplaması için reform çalışmaları başlatıldı. İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren ayrıntılar...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.03.2026 11:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2026 12:05
Yeni yılda milyonlarca emeklinin alacağı maaş oranı belli olurken, emeklilik planı yapan çalışanlar yapılacak yeni düzenlemeleri araştırıyor. 1 Ocak 2026 sonrası emeklilik dilekçesi verenler ve tüm çalışanlar için emekli maaşı hesaplaması 2025 yılı için açıklanan yüzde 3,6'lık milli gelir ile değişiyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA YENİ DÖNEM

Emekli aylığı hesaplanırken sadece enflasyon değil, ekonomik göstergelerdeki değişimlere bağlı olarak da şekilleniyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) veya yaygın tabiriyle ekonomik büyüme oranı, emeklilik sistemimizde hem emekli olacakların bağlanacak ilk maaşını hem de geçmiş yıllardaki primlerinin güncel değerini belirleyen en kritik parametrelerden bir tanesi.

Ekonomi ne kadar güçlü büyürse, emeklilik dilekçesi veren bir işçiye bağlanacak olan "kök maaş" da o kadar yüksek oluyor.

Emekli maaşı hesaplanırken, çalışma hayatı boyunca yatırılan primlerin (kazançların) bugünkü değeri bulunuyor. Bu işlem için ise "Güncelleme Katsayısı" kullanılıyor.

Prime esas kazançlar 1999 öncesi dönem için Gösterge sistemi ve memur maaş katsayısı, 2000 sonrası dönem için ise özel bir güncelleme katsayısı ile bugünkü değere taşınıyor.

Güncel kazanç tutarı Aylık Bağlama Oranı (ABO) ile çarpılarak nihai emekli maaşı belirleniyor.

KATSAYI YÜKSELDİ, E-DEVLET'TE GÖRÜLEBİLECEK

Türkiye'nin 2025 yılı için yüzde 3,6'lı büyümesiyle emekli maaşı hesaplamasında kullanılan güncelleme katsayısında 1,08 puanlık artış oldu. Katsayı 2025 yılı enflasyon verilerine göre 1,3197 oldu.

Emekli maaşı güncelleme kat sayı hesabı

  • 2025 yılı TÜFE oranı: %30,89

  • GSYH Katkısı (%3,6 büyümenin %30'u): %1,08

  • Toplam Değerleme Oranı: 31,53 + 1,08 = %31,97

  • Güncelleme Katsayısı: 1,3197

1 OCAK SONRASI DİLEKÇE VERENLERİN MAAŞI NETLEŞECEK

Ocak-Şubat 2026'da emekli olanlar dilekçelerini verdiklerinde yüzde 30,89'luk TÜFE artışı baz alınarak hesaplanmıştı. 1 Ocak 2026 tarihinden sonra emeklilik dilekçesi veren SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları 1,3197'luk katsayıya göre yeniden belirlenecek.

E-DEVLET'TE TAHMİNİ MAAŞ GÜNCELLENECEK

Aynı zamanda e-Devlet Kapısı üzerinden görülen emekli maaşı tahminleri de bu katsayıya göre yeniden şekillenecek. Güncelleme Nisan ayından itibaren sisteme eklenmesiyle görülmeye başlanacak

1999 ÖNCESİ VE 2008 SONRASI İÇİN FORMÜL DEĞİŞİYOR

31 Aralık 2024'e kadar dilekçe verenler, 2025 yılında dilekçe verenlere göre yaklaşık %30 daha yüksek maaş avantajı elde etmişti.

Bunu farkın sebebinin arkasında 1999 öncesi, 2000–2008 arası ve 2008 sonrası çalışma dönemlerine göre ayrı ayrı yapılan hesaplama yatıyor.

Emekli maaşı zammı hesaplamalarında ortaya çıkan farklılıkları gidermek amacıyla yeni bir düzenleme gündemde. Bu kapsamda kurulan komisyon çalışmalarına başladı.

REFORMLA HEDEFLENENLER

  • Aylık bağlama sisteminin sadeleştirilmesi ve üçlü yapı yerine tek bir formülün kullanılması
  • Her sigortalı için sabit ABO uygulaması
  • Enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi ve zam farklarının eşitlenmesi
  • Sistemde kalmayı daha cazip hale getirmek ve aktüeryal dengeyi sağlamak
MAAŞ FARKLARININ AZALTILMASI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, mevcut sistemde 6 aylık enflasyon kadar zam alırken, memur emeklileri toplu sözleşmeden faydalanıyor. Yeni sistemle tüm emeklilerin aynı zamlardan yararlanması veya aylık artışların her ay güncel enflasyon oranına göre yapılması gündemde. Bu sayede maaş erimesi ve refah payı tartışmaları önlenecek.

GÜN SAYISI VE GÜNCELLEME KATSAYISI

Bugünkü sistemde maaş daha çok yatırılan primlere bağlı; çalışma süresi yeterince etkili değil. Reformla, çalışma gün sayısı da maaşı etkileyen faktör haline getirilecek. Güncelleme katsayısının sabitlenmesi ile yıllar arasındaki farklılıklar ortadan kalkacak ve emekli maaşı hesaplamalarında belirsizlikler azalacak.

TABAN MAAŞ VE KADEMELİ ARTIŞ

2019'dan bu yana uygulanan taban maaş, düşük maaş alan emekliler için avantaj sağlıyor. Ancak taban maaşın hemen üstündeki maaşlarda dengesizlikler sürüyor. Reformla, taban maaş uygulaması kaldırılabilir veya kök maaşlara kademeli seyyanen artış getirilebilir.

SSK VE BAĞ-KUR FARKLARI

2008 reformuyla kurumlar SGK altında birleştirildi, ancak norm birliği sağlanamadı. Emeklilik şartları ve maaş hesaplamalarında farklılıklar devam ediyor. Reformla SSK ve Bağ-Kur maaş bağlama sisteminin eşitlenmesi ve Bağ-Kur prim gün şartının 9 bin günden 7.200'e düşürülmesi gibi adımlar planlanıyor.

GÜNDEMDEKİ ÖNCELİKLİ KONULAR

  • Aylık bağlama sisteminin sadeleştirilmesi
  • Enflasyon artışlarının yeniden düzenlenmesi
  • Zam oranları arasındaki farkların giderilmesi
  • Aktüeryal dengenin yeniden sağlanması
  • Sistemde kalmayı emekli maaşı açısından cazip hale getirmek
Reformla birlikte milyonlarca emekli, maaş hesaplamasında daha adil ve şeffaf bir sistemin içinde yer alacak.