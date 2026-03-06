Emekli maaşları yeniden hesaplanıyor! e-Devlet’te görülecek... İşte 1999 öncesi ve 2008 sonrası için formül

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA YENİ DÖNEM

Emekli aylığı hesaplanırken sadece enflasyon değil, ekonomik göstergelerdeki değişimlere bağlı olarak da şekilleniyor. Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) veya yaygın tabiriyle ekonomik büyüme oranı, emeklilik sistemimizde hem emekli olacakların bağlanacak ilk maaşını hem de geçmiş yıllardaki primlerinin güncel değerini belirleyen en kritik parametrelerden bir tanesi.