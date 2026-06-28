EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

En düşük memur maaşı 70 bin 511 TL'ye, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 TL olacak. Haziran enflasyonu yüzde 2.05 olarak açıklanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14.71 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 70 bin 994 TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.