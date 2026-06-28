Trend Galeri Trend Ekonomi EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

Emekli, memur maaşı için gözler bu hafta 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı için belirlenecek zam oranı, haziran ayı enflasyon rakamı ile netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zamma ulaştı. Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekliye zam sürecinden dikkat çeken detaylar…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:15 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:20
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

Emekli memur zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi milyonların maaş zammını ortaya çıkaracak. Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekliye zam sürecinden dikkat çeken detaylar…

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

MEMUR ZAMMI OCAKTA NE KADAR OLDU?

Ocak 2026'da memur maaşına etki eden enflasyon farkı yüzde 6,85 olurken buna yüzde 11 toplu sözleşme zammı eklendi. Böylelikle toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren
Bu hesaba göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 59 bin 896 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 liradan 26 bin 887 liraya çıktı. Bu rakama toplu sözleşmeden kaynaklanan 1000 liralık fark da eklendi.
Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40
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EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1.36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18.19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18.19'luk zammı garantileyecek. 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13.93 zam yapılacak.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

En düşük memur maaşı 70 bin 511 TL'ye, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 TL olacak. Haziran enflasyonu yüzde 2.05 olarak açıklanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 14.71 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 70 bin 994 TL'ye, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, önceki gün yaptığı açıklamada, memur ve emekli maaşlarının temmuzda açıklanacak enflasyon oranına göre otomatik olarak güncelleneceğini, vatandaşın alım gücünü koruyacaklarını belirtti.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

Yılmaz, refah payına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Emekli ve memur maaş artışlarında otomatik bir sistem var. Enflasyon oranı neyse maaşlara yansıtılıyor. Temmuz enflasyonu açıklandıktan sonra memur ve emekli maaşları buna göre şekillenecek. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik. Böyle bir prensibimiz var."

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin ise farklı bir mekanizmaya tabi olduğunu belirten Yılmaz, bu konuda yasal düzenleme gerektiğini vurgulayarak, "En düşük emekli aylığının artırılması kanunla yapılabiliyor. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekli çalışmayı yapacaktır" dedi.

EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
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