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EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren
EMEKLİ MEMUR ZAMMI 2026 SON DAKİKA | SSK, Bağkur emeklisi dikkat! Kim ne kadar alacak? Tabloya bak, öğren
Emekli, memur maaşı için gözler bu hafta 3 Temmuz Cuma günü açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Emekli maaşı ve memur maaşı için belirlenecek zam oranı, haziran ayı enflasyon rakamı ile netlik kazanacak. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri en az yüzde 16.60'lık zammı garantilemiş oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zamma ulaştı. Emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? İşte emekliye zam sürecinden dikkat çeken detaylar…
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 09:20