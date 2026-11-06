Emekli olacaklar için önemli uyarı! Kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte milyonlar için 20 soru 20 yanıt

*Kıdem tazminatı alabilmek için işten çıkartılmanın dışında bir başka yol yok mu? YEŞİM KARACA

Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması gerekiyor. Ancak yasalarımızda istisnalarda var. Bunun için kadınlar için evlilik, erkekler için askerlik, herkes için emeklilik ve yaş dışındaki emeklilik şartlarını tamamlamak suretiyle istifa ederek de tazminat alınabiliyor.