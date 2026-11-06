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Emekli olacaklar için önemli uyarı! Kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte milyonlar için 20 soru 20 yanıt
Emekli olacaklar için önemli uyarı! Kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte milyonlar için 20 soru 20 yanıt
Emeklilik için kaç prim günü gerekiyor? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Askerlik borçlanmasıyla EYT kapsamına girilebilir mi? Çalışma hayatına dair önemli soruları yanıtlayan SABAH Gazetesi yazarı Faruk Erdem, emeklilik şartları, malulen emeklilik, işsizlik maaşı ve kıdem tazminatına ilişkin merak edilen konuları açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:44