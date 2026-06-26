EMEKLİ PROMOSYONLARI HAZİRAN 2026: En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel tutarlar...

Emekli maaşını farklı bir bankaya taşımayı düşünen milyonlarca vatandaş, bankaların güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. Haziran 2026 itibarıyla bankalar emeklilere sundukları promosyon tutarlarını güncellerken, nakit ödemenin yanı sıra ek avantajlar da dikkat çekiyor. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka sunuyor? İş Bankası, TEB, Halkbank, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti BBVA ve VakıfBank'ın güncel promosyon ödemeleri ne kadar? İşte banka banka güncel promosyon tutarları...