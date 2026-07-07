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Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Emekli maaşının 20.000 TL'den 23.552 TL'ye yükselmesinin ardından gözler bankaların Temmuz ayı promosyon kampanyalarına çevrildi. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte Temmuz 2026 güncel promosyon listesi...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:17
Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haziran enflasyon rakamları açıklandı. Zamlı maaşların belli olmasının ardından gözler bankaların promosyon kampanyalarına çevrildi.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını Temmuz ayı itibarıyla güncellemeye başladı. Nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi, bonus, chip-para ve ek ödüllerle toplam destek tutarı bazı bankalarda 32 bin liraya kadar yükselirken, ek avantajlarla bu tutar 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON ARALIĞI
Kamu bankaları (nakit): 12.000 TL'ye kadar
Özel bankalar (nakit): 15.000 – 30.000 TL arası
Ek kampanya ve bonuslarla toplam kazanç: 21.000 – 40.000 TL
Faizsiz kredi ve tüm ek avantajlar dahil toplam fayda: 100.000 TL'ye kadar

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Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Temmuz ayında emekli maaş zammının ardından en az 15 banka emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını duyurdu veya mevcut kampanyalarını güncelledi.

Açıklanan kampanyalara göre en yüksek toplam kazanç sağlayan bankalar arasında Türkiye Finans, DenizBank ve Yapı Kredi öne çıkıyor. Bazı bankalar yalnızca nakit promosyon verirken, bazıları ek koşullar karşılığında bonus ve faizsiz kredi imkanları da sunuyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon. Ayrıca 40.000 TL faizsiz kredi, fatura talimatı ödülleri, Bankkart Lira ve faizsiz nakit avans gibi avantajlarla toplam fayda önemli ölçüde artıyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Halkbank: 3 yıllık maaş taahhüdü veren SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

VakıfBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Ek kampanyalar dönemsel olarak değişebiliyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

İş Bankası: 15.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra MaxiPuan ve ek kampanyalarla 25.000 TL'ye varan toplam kazanç sağlıyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon, bonus kampanyalarıyla birlikte 25.000 TL'ye varan toplam fayda sunuyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Akbank: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Faizsiz kredi, chip-para ve diğer kampanyalarla 100.000 TL'ye varan toplam fayda açıklıyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

DenizBank: Ek ürün koşullarıyla birlikte 30.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL ek promosyonla toplam 21.000 TL'ye varan ödeme sunuyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Türkiye Finans: Nakit promosyon, bonus ve ek ödüllerle 32.000 TL'ye varan toplam destek sağlıyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

QNB: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye varan promosyon desteği veriyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

Yapı Kredi: Emekli maaşını taşıyanlara ek kampanyalarla birlikte 30.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

ING: 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ek kampanyalarla toplam kazanç 32.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste
Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste
Haber Girişi Baki Sancak - Editör