Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU?

Bilindiği gibi bankalar maaş ödemesi için anlaşma karşılığında emekliler, dul ve yetim maaşı alanlara nakit ödeme başta olmak üzere birçok avantaj sağlıyor. Bankalar emekli promosyon kampanyalarını Temmuz ayı itibarıyla güncellemeye başladı. Nakit ödemelerin yanı sıra faizsiz kredi, bonus, chip-para ve ek ödüllerle toplam destek tutarı bazı bankalarda 32 bin liraya kadar yükselirken, ek avantajlarla bu tutar 100 bin TL'ye kadar ulaşıyor.