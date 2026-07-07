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Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste
Emekli promosyonunda Temmuz 2026 fırsatı! 23.552 TL alanlara kesenin ağzı açıldı! İşte banka banka liste
Emekli maaşının 20.000 TL'den 23.552 TL'ye yükselmesinin ardından gözler bankaların Temmuz ayı promosyon kampanyalarına çevrildi. Peki hangi banka ne kadar veriyor? İşte Temmuz 2026 güncel promosyon listesi...
Giriş Tarihi: 07.07.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 15:17