Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Yeni yılın başında maaş artışları ve ikramiyelerini alan memurlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, şimdi Temmuz ayında yapılacak zamma odaklandı. TÜİK'in mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte yılın ilk 3 ayına ait zam oranı netleşti. Geriye sadece üç aylık veri kalırken, farklı zam senaryoları da ortaya çıkmaya başladı. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor ve hemşirelerin maaşları ne kadar artacak? İşte milyonlarca kişinin merak ettiği yeni hesaplamalar ve olası zam tabloları…

Giriş Tarihi: 09.04.2026 06:44
Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak ayında yapılan maaş artışının ardından gözünü Temmuz zammına çevirdi. Açıklanan son enflasyon verileriyle birlikte maaş artışlarına ilişkin hesaplamalar yeniden hız kazandı.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mart ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte, milyonlarca kişi için 3 aylık zam oranı kesinleşti. Artık geriye yalnızca üç aylık veri kalırken, farklı zam senaryoları da netleşmeye başladı.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Peki, memur ve emekli maaşları Temmuz'da ne kadar artacak? Beklentilere göre zam oranı kaç olacak? İşte detaylı hesaplamalar ve öne çıkan senaryolar…

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

MART AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Mart ayına ilişkin enflasyon rakamları belli oldu. Ocak ayında yüzde 4,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon, şubat ayında yüzde 2,96 oldu. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94, yıllık enflasyon ise yüzde 30,87 olarak kaydedildi.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Bu verilerle birlikte yılın ilk üç aylık toplam enflasyonu yüzde 10,04'e ulaştı.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ZAM HESABI

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026'nın ilk yarısı için yüzde 12,19 oranında zam almıştı. Ayrıca yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilmişti.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Temmuz ayında ise emekliler, 6 aylık enflasyon oranına göre yeniden zam alacak. İlk üç aylık veriler doğrultusunda emekliler şimdiden yüzde 10,04'lük artışı garantilemiş durumda.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, ilk 5 aylık enflasyonun yüzde 14,05 seviyesine ulaşması bekleniyor. Haziran verisinin de eklenmesiyle 6 aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 16 olması öngörülüyor.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Bu senaryoya göre:

  • En düşük emekli maaşı 22.008 TL seviyesine yükseldi
  • 6 aylık enflasyonun yüzde 16 olması halinde ise 23.200 TL'ye kadar çıkabilecek

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Örneğin 25 bin TL maaş alan bir emekli:

  • Yüzde 10,04 zamla 27.510 TL
  • Yüzde 16 zamla yaklaşık 29.000 TL maaş alabilecek
Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

SSK-BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI 2026...

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM SENARYOLARI

Memur ve memur emeklileri için maaş artışları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılının ilk yarısı için toplam artış yüzde 18,6 olarak uygulanmıştı. İkinci 6 ay için ise yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı bulunuyor.

Mart ayı enflasyonuna göre henüz enflasyon farkı oluşmasa da, beklenti anketleri zam oranları hakkında önemli ipuçları veriyor.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Ekonomist tahminlerine göre:

  • İlk 5 aylık enflasyon yüzde 14,32 olabilir
  • Bu durumda memurlar için yaklaşık yüzde 2,99 enflasyon farkı oluşacak
  • Toplam zam oranı ise yüzde 10,2 seviyesine ulaşacak

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

Eğer 6 aylık enflasyon yüzde 15 olursa:

  • Enflasyon farkı yüzde 3,6
  • Toplam zam oranı yüzde 10,86 olacak

Enflasyonun yüzde 16'ya çıkması halinde ise toplam artışın yaklaşık yüzde 11 seviyesine ulaşması bekleniyor.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut verilere göre en düşük memur maaşı:

  • Yüzde 10,2 zamla 68.203 TL
  • Yüzde 10,86 zamla daha yüksek seviyelere çıkabilecek

Benzer şekilde memur emeklisi maaşları da:

  • 30 bin TL bandının üzerine taşınacak

Ayrıca bazı hesaplamalara göre en düşük memur maaşı 66.484 TL'ye çıkarken, ek ödemelerle birlikte bu rakam 67.484 TL'ye ulaşabilecek.

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

MESLEK MESLEK ZAMLI MAAŞ HESAPLARI

Temmuz zammına göre bazı meslek gruplarında öne çıkan maaş tahminleri şöyle:

  • Profesör (1/4)

135.089 TL → 148.868 TL (%10,2) / 149.760 TL (%10,86)

  • Araştırma Görevlisi (7/1)

90.568 TL → 99.806 TL / 100.404 TL

  • Uzman Doktor (1/4)

150.426 TL → 165.769 TL / 166.762 TL

  • Hemşire (5/1)

74.770 TL → 82.397 TL / 82.890 TL

  • Uzman Öğretmen (1/4)

81.219 TL → 89.503 TL / 90.039 TL

  • Öğretmen (1/4)

73.368 TL → 80.852 TL / 81.336 TL

  • Polis Memuru (8/1)

81.617 TL → 89.942 TL / 90.481 TL

  • Başkomiser (3/1)

89.214 TL → 98.314 TL / 98.903 TL

  • Mühendis (1/4)

96.211 TL → 106.025 TL / 106.660 TL

  • Memur (9/1)

64.397 TL → 70.965 TL / 71.391 TL

Emekli ve memur maaş zammı 2026: Temmuz artışı ne kadar olacak? 3 senaryo ve yeni maaş hesapları...

2026 TEMMUZ MEMUR MAAŞLARI...