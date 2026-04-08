Trend Galeri Trend Ekonomi Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Emekli ve memur için zam maratonu yeniden başladı. Memur, SSK, Bağ-Kur emeklileri yeni yılda aldıkları maaş zammı ve ikramiyelerin ardından Temmuz ayında yapılacak artışa odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla 3 aylık zam oranı netleşti. Geriye sadece 3 veri kalırken, masadaki zam senaryoları belli oldu. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor, hemşire ne kadar zam alacak? İşte milyonlar için yeni hesaplama...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2026 07:29 Güncelleme Tarihi: 08.04.2026 08:07
Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 Ocak zammının ardından Temmuz ayında maaşlarına yapılacak artışı merakla bekliyor.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle kamu çalışanları ile emekliler için maaş zammı hesaplamaları yeniden yapılmaya başlandı.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Milyonlar için 3 oran netleşti, geriye sadece 3 aylık verilerin açıklanması kaldı.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Peki, memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon beklentilerine göre zam oranı ne kadar? İşte masadaki zam senaryoları...

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Ocak ayında aylık enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96 olarak hesaplandı. Mart ayında ise aylık enflasyon yüzde 1,94 yıllık 30,87 oldu. 3 aylık toplam enflasyon ise yüzde 10.04'e ulaştı.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 12.19 oranında zam almıştı. TBMM'de alınan karar ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye çıkarılmıştı. İşçi ve esnaf emeklileri Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 3 aylık enflasyon oranına göre şimdiden yüzde 10.04 zammı hak etti.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Merkez Bankası'nın Mart 2026 dönemine ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi 'ne göre ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14.05'e ulaşması bekleniyor. Haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte ise ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 16'ya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Yüzde 10.04 oranında kesinleşen ilk üç aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı 22 bin 8 TL'ye yükseliyor.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Haziran ayı enflasyon oranının da eklenmesiyle zam miktarının yüzde 16'ya dayanması öngörülüyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı 23 bin 200 TL'ye kadar çıkabilecek.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

25 bin TL aylık alan bir SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz ayında kesinleşen ilk üç aydaki yüzde 10.04'lük zamma göre 27 bin 510 TL, ilk altı ay için öngörülen yüzde 16'lık zam oranına göre ise 29 bin TL alacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

İşte 3 aylık veriye göre emekliler için yeni maaş tablosu…


Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesabına göre zam alıyor. Memur ve emeklisinin 2026 yılı ilk 6 aylık dönem için maaş zammı yüzde 18.6 oldu. İkinci altı aylık dönemde toplu sözleşme zammı yüzde 7 olarak uygulanacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

TÜİK tarafından yüzde 1,94 olarak açıklanan Mart ayı TÜFE verilerine göre memur ve memur emeklileri için henüz bir enflasyon farkı oluşmadı.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Ancak, Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, enflasyon verilerine dolayısıyla memur ve emekli maaşlarında yapılacak artışa ilişkin ipucu verdi.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de ekonomistlerin enflasyon tahmini mart için yüzde 2.18, nisan ayı için yüzde 2.11, mayıs için yüzde 1.5 oldu. Ekonomistlerin tahminlere göre ilk 5 aylık enflasyon yüzde 14.32 olacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 2.99 enflasyon farkı oluşacak. Bu fark ile toplu sözleşme gereği yapılacak yüzde 7'lik zam ile toplam artış yüzde 10.2'ye ulaşacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine de yüzde 3.6 fark ile yüzde 10.86 artış yapılacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Yüzde 10.2'lik tahmine göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 68 bin 203 liraya yükselecek. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Ocak ayında 27 bin 772 liraya çıkan en düşük memur emeklisi aylığı ise yüzde 10.2'lik tahmine göre 30 bin 605 liraya ulaşacak. Zam oranının yüzde 10.86 olması halinde de memur emeklileri en az 30 bin 788 lira almaya başlayacak.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

İlk altı aylık enflasyonun yüzde 16 olarak şekillenmesi halinde ise enflasyon farkının yüzde 3.7'yi bulması öngörülüyor. Buna göre memur ve memur emeklisine verilecek zammı oranı yaklaşık yüzde 11'i buluyor.

Bugün itibarıyla 59 bin 896 olan en düşük memur aylığı 66.484 TL'ye çıkacak. 1000 TL'lik seyyanen zammın eklenmesiyle en düşük memur aylığı alan vatandaşın cebine 67 bin 484 TL girecek.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Polis, öğretmen, doktor ne kadar zam alacak? İşte ayrıntılı hesaplama...

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Profesör 1/4
Mevcut: 135.089
% 10.2 zamlı: 148.868
% 10.86 zamlı: 149.760

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 90.568
% 10.2 zamlı: 99.806
% 10.86 zamlı: 100.404

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 150.426
% 10.2 zamlı: 165.769
% 10.86 zamlı: 166.762

Hemşire (üniv. mez.) 5/1
Mevcut: 74.770
% 10.2 zamlı: 82.397
% 10.86 zamlı: 82.890

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 81.219
% 10.2 zamlı: 89.503
% 10.86 zamlı: 90.039

Öğretmen 1/4
Mevcut: 73.368
% 10.2 zamlı: 80.852
% 10.86 zamlı: 81.336

Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.2 zamlı: 99.180
% 10.86 zamlı: 99.774

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Tabloya bak öğren... İşte masadaki 3 zam senaryosu

Başkomiser 3/1
Mevcut: 89.214
% 10.2 zamlı: 98.314
% 10.86 zamlı: 98.903

Polis memuru 8/1
Mevcut: 81.617
% 10.2 zamlı: 89.942
% 10.86 zamlı: 90.481

Avukat
Mevcut: 90.000
% 10.2 zamlı: 99.180
% 10.86 zamlı: 99.774